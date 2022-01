Schwerin

Kinder von Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind, sollen bei Personalengpässen in Krippen und Tagesstätten bevorzugt betreut werden. Das geht aus einer Änderung der Corona-Kindertagesförderungsverordnung hervor, die am Freitag in Kraft getreten ist.

Die Entscheidung treffe der Träger der Einrichtung im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, hieß es.

„Mit dem nun erweiterten Stufenplan sind wir auf viele Szenarien vorbereitet, hoffen aber, dass sie nicht alle eintreten werden“, erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Das Konzept wurde vom Ministerium mit einem Expertenrat erarbeitet, dem unter anderem Elternvertreter angehören.

Hintergrund sind die aktuell durch die rasante Verbreitung der Omikron-Variante stark zunehmenden Infektionen mit dem Coronavirus. Durch steigende Krankenzahlen ist die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur in Frage gestellt, weil Mitarbeitende in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, bei Polizei oder Versorgungsunternehmen nicht arbeiten können. Damit die Verbleibenden nicht mangels Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder ausfallen, erhalten sie jetzt Vorrang.

Von OZ