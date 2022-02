Corona-Regeln an den Schulen in MV: Was gilt nach den Winterferien?

Schwerin

Die Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern neigen sich dem Ende zu: Am Montag (21. Februar) geht für Schüler und Lehrer die Schule wieder los. „Ich hoffe, dass alle eine schöne und erholsame Zeit hatten und nun gesund und guten Mutes in das zweite Schulhalbjahr starten“, teilte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) dazu am Dienstag mit. Auch wenn die Omikron-Welle noch nicht zu Ende ist, sei ein Licht am Horizont zu erkennen.

Laut Ministerium sollen die Corona-Maßnahmen in den Schulen – abgestimmt auf Infektionszahlen und Inzidenzen – in den kommenden Wochen angepasst werden. „Doch noch ist ein wenig Geduld vonnöten und Vorsicht geboten“, hieß es von Simone Oldenburg weiter. Was gilt also für den Schulstart nach den Winterferien? Die OZ hat die wichtigsten Regeln hier zusammengefasst:

Wie geht der Unterricht in MV nach den Winterferien weiter?

Es gilt weiterhin das Drei-Phasen-Modell. Heißt: Schulen entscheiden eigenständig aufgrund des verfügbaren Personals, wie die Beschulung stattfinden kann. Schüler und Eltern können sich vor Unterrichtsbeginn über die entsprechenden Schulportale informieren, was in ihrer Einrichtung gilt.

Besteht eine Maskenpflicht an den Schulen?

Ja, an allen Schulen in MV muss für die ersten zwei Wochen nach Schulbeginn eine Maske getragen werden. Ab 7. März soll damit aber Schluss sein: Dann fällt die Maskenpflicht im Unterricht. Wie Simone Oldenburg am Dienstag mitteilte, gebe es dann nur noch eine Empfehlung.

Wie geht es mit den Corona-Tests an den Schulen weiter?

Die erste Testung nach den Winterferien erfolgt am ersten Unterrichtstag – unabhängig davon, in welchem Turnus sonst an den Schulen getestet wird. Hierdurch soll laut Bildungsministerium die Gefahr reduziert werden, dass das Virus in die Schulen eingeschleppt wird.

Danach sollen die Schüler wie gewohnt dreimal pro Woche getestet werden – zumindest bis zum 21. März. Ab diesem Datum sollen die Tests nur noch zweimal in der Woche durchgeführt werden.

Wir waren in den Ferien im Urlaub. Was müssen wir beachten?

Generell müssen Familien, die ihre Ferien im Ausland verbracht haben, je nach Reiseziel die Einreiseregeln des Bundes beachten. Heißt: Wer zum Beispiel in einem Hochrisikogebiet im Urlaub war und keine Impfung oder Genesung nachweisen kann, muss zehn Tage lang in Quarantäne. Mit einem negativen Testnachweis kann diese auf fünf Tage verkürzt werden. Für Kinder unter sechs Jahren endet die Quarantäne nach fünf Tagen automatisch.

Wer in solch einem Fall den Schulstart verpasst, hat laut Bildungsministerium keinen Anspruch auf Distanzunterricht. Manche Schulen seien aber kulant und stellten Aufgabenpakete für die betroffenen Kinder und Jugendliche zusammen.

Bislang war es Pflicht, nach den Ferien eine Erklärung zum Reiseverhalten vorzulegen. Gilt das auch jetzt?

Ja, alle Schüler müssen am ersten Schultag eine von den Eltern unterschriebene Erklärung zum Reiseverhalten in den Ferien vorlegen. Mit der Erklärung bestätigen Eltern, dass sich ihr Kind in den vergangenen zehn Tagen nicht in einem Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet aufgehalten hat. Die Erklärung kann persönlich in die Schule mitgebracht oder per E-Mail gesendet werden. Volljährige Schüler können selbst unterschreiben. Ein Vordruck dieser Erklärung kann auf der Internetseite des Bildungsministeriums heruntergeladen werden.

Was passiert mit Schülern, die diese Erklärung nicht vorlegen?

Kinder und Jugendliche, die diese Erklärung nicht vorweisen können, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen. Laut Ministerium müssen betroffene Schüler gesondert betreut und von ihren Eltern abgeholt werden, es sei denn, diese können die Erklärung noch vorlegen.

Was gilt für Lehrer am ersten Schultag nach den Ferien?

Lehrer müssen sich nach Angaben des Ministeriums am ersten Schultag nach den Ferien gegenüber der Schulleitung erklären, ob sie gegebenenfalls in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet waren und nicht aus sonstigen Gründen quarantänepflichtig sind.

Ich habe noch offene Fragen. An wen kann ich mich wenden?

Für diesen Fall hat das Bildungsministerium eine Telefon-Hotline eingerichtet. Unter der Nummer 0385/5887174 können Schüler, aber auch Lehrer und Schulleiter drängende Fragen stellen. Die Hotline wird bereits am Sonntag (20. Februar) vor Schulbeginn von 14 bis 18 Uhr freigeschaltet. Weitere Zeiten: Montag, 21. Februar, und Dienstag, 22. Februar, jeweils 7 bis 17 Uhr.

Von Pauline Rabe