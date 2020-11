Rostock/Berlin

Strengere Regeln für das Einkaufen, eine ausgeweitete Maskenpflicht und noch weniger Kontakte: Bund und Länder schränken das öffentlichen Leben im Dezember weiter ein – um dann zu Weihnachten wieder etwas lockern zu können.

Doch in MV wächst die Kritik an den Maßnahmen: Der Handelsverband etwa bezeichnet die neuen Einschränkungen als „Todesstoß“ für die Innenstädte in MV. Die Branche hofft aber, dass in MV vielleicht doch noch Ausnahmen von den neuen, strengeren Regeln möglich sein könnten. Vor allem aus der Wirtschaft wächst der Druck auf Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD).

Was bereits bekannt ist

Bis in den späten Abend hinein beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder über die neuen Regeln. Am Abend gab es aber erst wenige konkrete Entscheidungen:

So einigten sich die Regierungschefs auf verschärfte Kontaktbeschränkungen. Familienfeiern soll es weiterhin nicht geben – und statt wie bisher mit maximal zehn Personen sind nur noch Treffen mit fünf Menschen aus zwei Hausständen erlaubt. Kinder unter 14 Jahren zählen allerdings nicht mit. Zwischen dem 23. und dem 31. Dezember sollen dann aber wieder größere Treffen erlaubt sein.

Auch für Silvester gibt es bereits eine Entscheidung: Raketen und Böller dürfen auch in diesem Jahr verkauft werden. Ein generelles Feuerwerksverbot wird es nicht geben. Aber: Städte und Gemeinden sollen das Böllern auf öffentlichen Plätzen untersagen. Genau das hatte Rostock beispielsweise schon seit Wochen geplant: In der größten Stadt des Landes soll Feuerwerk am Stadthafen und am Warnemünder Strand untersagt werden.

Strenge Regeln für den Handel

Noch strenger als bisher werden die Regeln für das Einkaufen: Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass in Geschäften mit mehr als 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche nur noch ein Kunde je 20 Quadratmeter zeitgleich im Laden sein darf. Für kleinere Geschäfte gilt die Regeln „ein Kunde je zehn Quadratmeter“. Und: Auch auf Parkplätzen vor den Geschäften soll eine Maskenpflicht gelten.

Aus Sicht des Handelsverbandes Nord ist diese Maßnahme völlig überzogen: „Die Konsequenz wird sein, dass Menschen vor den Geschäften – mit Maske! – in der Schlange stehen müssen. Und das bei kaltem, regnerischen Wetter“, schimpft Verbandsgeschäftsführer Kay-Uwe Teetz. „Wir haben jede Maßnahme bisher mitgetragen. Aber diese Regeln sind unverantwortlich.“

Teetz deutlich: „Wenn die Bundesregierung will, dass alle Kunden nur noch im Internet einkaufen, dann mag diese Entscheidung Sinn machen. Für die Innenstädte ist das der Todesstoß.“ Im November 2020 seien die Umsätze in den Innenstädten um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. „Und nun nimmt man uns auch das Weihnachtsgeschäft.“ Vor Weihnachten rechnet Teetz mit „Hamsterkäufen“.

Hoffen auf MV-Gipfel

Die Wirtschaft hofft aber, dass im Nordosten vielleicht doch noch Ausnahmen von den bundesweiten Regeln möglich sein könnten: Am Sonnabend will sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) mit Vertretern aus Kommunen, Wirtschaft und Verbänden zum MV-Gipfel zusammenschalten. Auch die Unternehmerverbände im Land wollen Zugeständnisse von Schwesig: Schließlich seien MV und Schleswig-Holstein weiterhin die einzigen Länder, in denen es weiterhin weniger als 50 neue Corona-Fälle je 100 000 Einwohner und Woche gibt.

Sven Müller, Chef der Vereinigung der Unternehmensverbände in MV: „Für MV erwarten wir, dass die befristeten Schliessungen nicht einfach im Dezember fortgeführt werden, sondern kritisch auf ihre Wirkung hin überprüft werden. Der für Sonnabend angekündigte MV-Gipfel der Landesregierung wird sich damit befassen müssen. Gerade die kleineren Handwerksbetriebe der körpernahen Dienstleistungen benötigen schnellstmöglich eine Perspektive.“

Von Andreas Meyer