Rostock

Geimpfte könnten auch in MV schon bald in den Genuss vieler Vorzüge kommen. Am Montag haben Bund und Länder darüber beraten, ob für Menschen, die bereits die zweite Coronaimpfungen bekommen haben und somit geschützt sind, die Corona-Regeln aufgehoben werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat am Montagabend bereits bekannt gegeben, dass Geimpfte keinen negativen Test mehr vorweisen müssen, wenn sie beispielsweise zum Friseur gehen. Was OZ-Leser davon halten, zeigt eine Online-Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG.

Die OZ-Leserschaft ist bei dem Thema nicht ganz einer Meinung. Von 407 Teilnehmern haben 251, also eine Mehrheit von 61,7 Prozent dagegen gestimmt, dass die Corona-Regeln für Geimpfte aufgehoben werden sollten. 150 Umfrage-Teilnehmer (36,9 Prozent) stimmten jedoch für eine Aufhebung der Regeln für Geimpfte. Sechs Personen (1,5 Prozent) haben die Antwortmöglichkeit „Ich weiß nicht“ gewählt.

Der Gesundheitsminister von MV Harry Glawe sprach sich am Montag bereits für eine Aufhebung der Regeln für Geimpfte aus und sagte gegenüber der OZ: „Es ist eine Selbstverständlichkeit, wenn Geimpfte ihre Rechte zurückbekommen.“

