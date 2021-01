Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern verschärft weiter seine Corona-Regeln. Wie mit dem Bund abgestimmt, werde der Lockdown um zwei Wochen bis 14. Februar verlängert, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Freitag in Schwerin. Neu sind eine Pflicht zum Tragen von FFP2- oder OP-Masken in Handel und Nahverkehr sowie ein Recht auf Homeoffice für Arbeitnehmer. Schulen und Kitas allerdings sollen grundsätzlich auf bleiben. Alle Regeln gelten ab Montag, 25. Januar.

Dennoch ändert sich einiges in MV. Denn die Regierung hat nach Abstimmung mit Wirtschaft, Kommunen und Verbänden beschlossen, dass die harten Regeln, die bisher ab einer Inzidenz von 200 gelten, künftig bereits bei Inzidenz 150 anzuwenden sind. Das beträfe aktuell die Landkreise Vorpommern-Greifswald, die Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim. Das soll solange gelten, bis der Inzidenzwert 150 für mindestens 14 Tage ununterbrochen unterschritten ist – so steht es im Beschluss. Das bedeutet im Einzelnen:

Ausgangssperre gilt in solchen Regionen nachts von 21 bis 6 Uhr.

15-Kilometer-Radius: Jeder dürfe sich nur noch maximal 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Ausnahmen sind in beiden Fällen: der Weg zur Arbeit, Schule, Hochschule, zum Arzt oder zur Kernfamilie. Es müsse also ein „triftiger Grund“ vorliegen. Tagestourismus zähle nicht dazu.

Kitas und Schulen werden ab Inzidenz 150 auf Notbetreuung umgestellt – auch bei den Klassen 1 bis 6. Für Abschlussklassen erhält der Entwurf weiterhin eine Ausnahme: Präsenzunterricht möglich.

Quarantäneregeln: Wer aus dem Ausland mit mindestens Inzidenz 200 oder verbreiteter Virus-Mutation kommt, muss in jedem Fall in Quarantäne und kann sich frühestens nach fünf Tagen freitesten lassen. Ausnahme: Berufspendler aus Polen dürfen ein – bei Corona-Tests alle vier Tage.

Schwesig : Bis 14. Februar die Inzidenz auf 50 drücken

Andere bestehende Regeln gelten weiter, so Schwesig. Sie appelliert erneut, dass sich jeder Haushalt privat nur mit einer weiteren Person treffen sollte. Große Sorgen gebe es um Menschen ab 80 und wegen der Corona-Mutationen, die unter anderem aus Großbritannien nach Deutschland drängen, so Schwesig. Er seien harte Einschränkungen, die den Bürgern zugemutet würden. Die Corona-Zahlen aber zeigten bereits: „Die Richtung stimmt, aber die Zahlen sind nach wie vor zu hoch.“ Ziel sei es, die Inzidenz am 14. Februar landesweit auf 50 zu drücken.

Damit alle Menschen auch an FFP2- oder OP-Masken kommen, werde MV im Bundesrat eine Initiative starten, um einen Corona-Zuschuss für Bedürftige durchzusetzen.

