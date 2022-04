Schwerin

Kurz vor Ostern lockert MV die Corona-Regeln. Ab Donnerstag wird in der Gastronomie, in Kultur, Sport, beim Friseur und anderen körpernahen Dienstleistungen die 3G-Regel aufgehoben. Dann muss dort niemand mehr nachweisen, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Damit bestätigt sich, was bereits am Montagabend aus Beratungen der Landesregierung sickerte.

„Wir sind auf dem richtigen Weg“, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach einer Sitzung der Landesregierung. Die Corona-Zahlen in MV sinken weiter, die Krankenhäuser hätten zunehmend weniger Corona-Patienten. Damit zeige sich, dass es richtig war, das ganze Land länger als Corona-Hotspot auszuweisen und Regeln zu verlängern. Schwesig: „Das war die richtige Entscheidung.“

In Club und Disco bleibt 2G plus

In fast allen Bereichen soll 3G ab Donnerstag vorerst Geschichte sein. Dies gelte für Sport- und Freizeitangebote, etwa in Theater, Kinos, Museen oder bei Veranstaltungen. Erhalten bleibe dagegen der Test bei Anreise in Hotels, außerdem die 2G-plus-Regel in Discotheken und Clubs. Da wo auf engem Raum getanzt werde, sei dies weiterhin erforderlich.

Bei Veranstaltungen ist die Maske weiterhin Pflicht. „Sie ist das mildeste und wirksamste Mittel“, so Schwesig. Allerdings können Veranstalter optional auf 2G umsteigen, also nur Geimpfte und Genesene hereinlassen. Dann entfiele die Maskenpflicht. Für den Ostertanz gelte als Optionsmodell 2G plus. Auch dort bestehe höhere Infektionsgefahr. Die Aufhebung der 3G-Pflicht in der Gastronomie hatte die Landesregierung bereits vor Wochen angekündigt.

Wissenschaftler stützen den Kurswechsel der Regierung. „Die Situation entspannt sich“, erklärt Prof. Lars Kaderali, Bioinformatiker aus Greifswald. Aktuell werde keine neue Virusvariante erwartet. „Wir gehen davon aus, dass die Zahlen weiter sinken“, so Kaderali. Auch wenn dies durch viele Besucher über Ostern vielleicht langsamer als erhofft geschehen dürfte. Auch im Privatbereich seien Tests weiterhin ratsam.

Wirtschaft fordert Ende der Hotspot-Regel

Der Wissenschaftler warnt aber jetzt schon vor steigenden Corona-Zahlen im Herbst, einer „neuen Welle“. Dagegen helfe vor allem das Impfen.

Nicht ganz zufrieden ist man in der Wirtschaft mit den Lockerungen. „Was spricht dagegen, schon jetzt die geltende Hotspot-Regel auf den Prüfstand zu stellen?, fragt Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Diese Regel, die zum Beispiel die Maskenpflicht ermöglichst, läuft in MV erst am 27. April aus.

Von Frank Pubantz