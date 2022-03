MV will bis zu drei Monate länger an der Maskenpflicht festhalten, obwohl der Bund den Ausstieg eingeleitet hat. Diese Entscheidung ist richtig. Das Virus wütet im Nordosten so schlimm wie noch nie. Ein Ausstieg zu diesem Zeitpunkt wäre fatal, kommentiert OZ-Redakteur Gerald Kleine Wördemann.