Das Schweriner Regierungskabinett hat den Weg für Lockerungen von Corona-Regeln geebnet – für Geimpfte und Genesene. Ungeimpfte müssen sich bei privaten Treffen weiterhin an strenge Regeln halten. Ab 4. März sollen dann in Restaurants und Hotels Lockerungen gelten – womöglich auch bei Amateursport und in Schwimmhallen. Ein Überblick über die Neuerungen.