Corona-FAQ - Corona-Regeln in MV: Was in der Übergangsphase bis 2. April gilt

„Freedom Day“, Übergangsfrist, Corona-Hotspot: In den vergangenen Tagen hat es rund um die Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern einigen Wirbel gegeben. Doch was gilt jetzt eigentlich? Die OZ verschafft den Überblick.