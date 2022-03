Corona-Regeln in MV: Wo gilt noch die Maskenpflicht? FFP2- oder OP-Maske?

Rostock

FFP2-Maske, OP-Maske oder ganz ohne Mund-Nasen-Bedeckung? In MV gelten verschiedene Corona-Regeln, abhängig von Raum, Risikostufe und persönlichem Alter. Die OSTSEE-ZEITUNG hat für Sie zusammengestellt wann, wo und für wen welche Regeln gelten.

Grundsätzlich gilt: Wenn ein Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, wird empfohlen eine Maske zu tragen.

Folgende Regeln gelten in Mecklenburg-Vorpommern vom 11. Februar bis 19. März:

Schule

Seit dem 7. März ist die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben, wird jedoch weiter empfohlen. In den Pausen und beim Laufen durch das Schulgebäude müssen weiterhin Masken getragen werden.

Kinder

Grundsätzlich steht es Kindern von 6 bis 18 Jahre frei, ob sie bei der Maskenpflicht eine FFP2- oder OP-Maske tragen. Das gilt innerhalb der Schule und auch außerhalb. Kinder unter 6 Jahre müssen keine Maske tragen.

Einkaufen

Ab der Stufe „rot“, in der sich MV aktuell befindet, gilt im Einzelhandel, beispielsweise in Modegeschäften, die Pflicht eine FFP2-Maske zu tragen – allerdings nur für Kunden, nicht für die Beschäftigen.

In Läden des täglichen Bedarfs reicht eine OP-Maske aus. Gleiches gilt für Buchläden, Zeitungsläden, Blumenläden, Bau- oder Gartenbaumärkte, Wochenmärkte, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- oder Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte und der Futtermittelmärkte.

Friseur und andere Dienstleistungen

Hier muss weiterhin eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske getragen werden, zusätzlich zu 3G.

Veranstaltungen und Freizeit

Da sich MV aktuell in der Risikostufe „rot“ befindet, gilt an Veranstaltungen – beispielsweise im Kino, Theater oder bei Konzerten – und bei sportlichen oder musikalischen Wettkämpfen für das Publikum FFP2-Masken-Pflicht. Eine OP-Maske reicht hier nicht aus. Gleiches gilt in den Innenbereichen von Tierparks und Zoos, in Bibliotheken und Archiven sowie in soziokulturellen Einrichtungen. Im Kino darf die Maske zum Essen oder Trinken abgenommen werden.

Clubs und Diskotheken

In Clubs und Diskotheken gilt bundesweit keine Maskenpflicht und keine Abstandsregeln. Voraussetzung ist aber, dass die 2G-plus-Regelung eingehalten werden kann.

Nahverkehr

Im Personennahverkehr gilt 3G und Maskenpflicht. Empfohlen wird eine FFP2-Maske, sie ist aber keine Vorschrift. Auch in Taxen gilt Maskenpflicht, jedem ist selbst überlassen ob OP- oder FFP2-Maske. Die 3G-Regelung gilt hier jedoch nicht.

Gastronomie

In Restaurants gilt ebenfalls die 3G-Regelung. Maskenpflicht besteht für Gäste bei Verlassen des Platzes und für Beschäftigte. Hier ist es egal, ob eine OP- oder FFP2-Maske getragen wird.

Ausnahmen von der Maskenpflicht

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter sechs Jahren ebenso wie Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine medizinische Maske tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können. Eine weitere Ausnahme gilt für Beschäftigte (beispielsweise im Einzelhandel und in Arztpraxen), soweit sie durch andere Schutz­vorrichtungen geschützt werden.

Um Menschen mit einer Hörbehinderung das Lippenlesen zu ermöglichen, ist während der Kommunikation unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern das Abnehmen von Mund-Nasen-Bedeckung zulässig.

Zudem kann in der Regel in Innenbereichen an einem Sitzplatz, sollte der 1,5 Meter Abstand eingehalten werden, zum Verzehr von Speisen und Getränken die Maske abgenommen werden.

Ausblick

Ab 20. März verschwinden in anderen Bundesländern die meisten Regeln. In MV soll es, da die Infektionszahlen weiter steigen, bis zum 2. April eine Übergangsphase geben, in der in diversen Bereichen weiter strenge Vorgaben gelten: In Gastronomie, Hotels, im Einzelhandel, bei touristischen Angeboten und Veranstaltungen innen wie außen, Bus- und Bahnverkehr, in Schwimmbädern oder beim Friseur sollen weiter 3G und Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP2-Maske) gelten. In Krankenhäusern und im Pflegebereich seien sogar weiter Test- und Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP2-Maske) vorgesehen.

