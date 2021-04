Rostock

Das sonnige April-Wetter verlockt zum Segeln, Surfen, Kiten, Wandern, Radfahren, Beach-Volleyball. Doch seit Montag, den 19. April, gilt in Mecklenburg Vorpommern wieder ein verschärfter Lockdown. Was ist den Bewohnern des Landes unter diesen neuen Corona-Regeln hierzulande gestattet?

Die OZ fragte nach beim Landeswasserschutz-Polizeiamt MV, beim Schweriner Sozialministerium und den Verantwortlichen der Landkreise.

Ist es in MV gestattet, im Freien Sport zu treiben?

Der Individualsport auf öffentlichen und privaten Sportanlagen ist nur mit Personen des eigenen Hausstandes sowie maximal einer Person eines weiteren Hausstandes möglich. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Zudem sind die in den einzelnen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten möglicherweise erlassenen Ausgangsbeschränkungen von 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens zu beachten.

Sind Golfen, Tennisspielen im Freien sowie Beach-Volleyball und Fußball in MV gestattet?

Der vereinsbasierte Sport ruht im Nordosten weiter. Der Individualsport dagegen ist auf öffentlichen und privaten Plätzen möglich, wenn diese geöffnet sind. Es darf nur allein, zu zweit oder mit einer Person eines anderen Hausstandes bzw. in Familie gespielt werden. Unter Einhaltung der Hygienebestimmungen sind laut Schweriner Sozialministerium somit auch das Golfen, das Tennisspielen im Freien sowie Beach-Fußball und -Volleyball möglich.

Surfen, Kiten, Rudern und das Stand up Paddling auf der Ostsee – ist das ohne Einschränkungen in MV durchführbar?

Einwohnern Mecklenburg-Vorpommerns ist grundsätzlich das Surfen, Kiten, Rudern und das Stand up Paddling auf den Gewässern des Landes ohne Einschränkung gestattet. Aber aufgepasst: Je nach Infektionsgeschehen sind Einschränkungen durch Allgemeinverfügungen der einzelnen Landkreise zu beachten! Aktuelle Informationen müssen individuell beim Landkreis bzw. den kreisfreien Städten eingeholt werden.

Ich bin Rostocker und mein Segelboot liegt in Warnemünde. Darf ich außer meiner Familie noch andere Personen mit auf einen Törn nehmen?

Der gemeinsame Törn ist nur mit Familienangehörigen aus dem gleichen Hausstand und einer weiteren Person möglich. Letztere muss ihren Hauptwohnsitz in MV haben bzw. sich entsprechend den geltenden Ausnahmebestimmungen beispielsweise zum Besuch der Kernfamilie im Nordosten aufhalten. Mit dem Segelboot darf aus dem Hafen aus- und wieder eingelaufen werden. Andere Häfen in MV dürfen nicht angelaufen werden, um an einem Liegeplatz auf dem Boot dort zu nächtigen.

Der Segeltörn für Einheimische nur mit Familienangehörigen aus dem gleichen Hausstand und einer weiteren Person ist möglich. Quelle: Frank Söllner

Wir wohnen in Wismar und haben unser Segelboot in Rostock liegen. Ist ein Ostseetörn für uns uneingeschränkt möglich?

Für die Fahrt von Wismar nach Rostock sind mögliche aktuelle Zugangsbeschränkungen und Einreiseverbote für die kreisfreie Stadt Rostock zu beachten. Wenn diese nicht vorliegen, kann der Liegeplatz in Rostock aufgesucht und mit dem Boot eine Ausfahrt unternommen werden. Wer den Bereich Schleswig-Holstein ansteuern möchte, muss die dort gültige aktuelle Landesverordnung beachten. Dies gilt selbstverständlich auch für die Einreisebestimmungen der Ostseeanrainerstaaten.

Ist ein Segeltörn von Kühlungsborn nach Hiddensee gestattet?

Ein Segeltörn ist möglich. Beachtet werden muss, dass eine Übernachtung in einem anderen Hafen als dem Heimathafen untersagt ist.

Darf ich in der Marina in Kühlungsborn zusammen mit einem Freund an meinem Motorboot arbeiten und auch zu Testzwecken auf das Meer?

Voraussetzung ist, dass es sich bei beiden Personen um Bürger mit Hauptwohnsitz in MV handelt. Unter Beachtung der aktuellen Hygienepläne bzw. besonderen coronabezogenen Regelungen der Sportboothäfen spricht nichts gegen das gemeinsame Arbeiten am Motorboot. Zudem ist eine Ausfahrt auf dem Meer zu Testzwecken möglich.

Muss ich beim Betreten einer Marina einen aktuellen Corona-Schnelltest vorweisen können?

Dies ist laut aktueller Corona-Landesverordnung nicht gefordert. Besondere Regelungen der jeweiligen Marinas sind jedoch zu beachten und einzuhalten.

Darf ich aus anderen Landkreisen derzeit in den Bereich Vorpommern-Greifswald einreisen, um beispielsweise einen Ausflug mit der Familie zu unternehmen?

Bürger aus MV dürfen ab Mittwoch, dem 21. April, zu touristischen Zwecken nicht in den Landkreis einreisen. „Es müssen für eine Einreise triftige Gründen vorliegen. Dazu zählen unter anderem die berufliche Tätigkeit und der Besuch der Kernfamilie“, so Landkreissprecher Achim Froitzheim. Die Grenzen zum Landkreis werden von der Polizei überwacht, so Froitzheim.

Können Einwohner aus MV das Kap Arkona auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) derzeit besuchen?

„Dies ist aktuell möglich“, so Landkreissprecher Olaf Manzke. Natürlich sei auf die Abstandsregeln zu achten. Können diese nicht immer eingehalten werden, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auch Manzke rät Ausflüglern eindringlich, sich vor Tourbeginn auf den Internetseiten der Landkreise und der kreisfreien Städte zu informieren, welche aktuellen Allgemeinverfügungen aufgrund des Infektionsgeschehens gelten.

Meine Familie und eine Freundin meiner Frau – wir wohnen alle in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) – würden gern eine ausgedehnte Wanderung als Tagestour an der Müritz unternehmen. Ist das aktuell möglich?

Seit Freitag, dem 16. April, gilt ein Einreiseverbot in den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. „Bewohner anderer Landkreise dürfen zu touristischen Zwecken also derzeit nicht in den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einreisen“, betont Tilla Steinbach von der Pressestelle des Landrates. Die Einreise in das Gebiet des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ist nur aus triftigen Gründen möglich: Als diese gelten beispielsweise die Ausübung der beruflichen Tätigkeit, der Besuch der Kernfamilie, hilfsbedürftiger Menschen, von Kranken oder Menschen mit Einschränkungen. Zudem betrifft es die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts. Auch ist die Inanspruchnahme von Pflegeeinrichtungen, medizinischen, psychosozialen und veterinärmedizinischen Einrichtungen zulässig.

Darf ich als in Rostock wohnender Jäger in meinem Jagdrevier, das im Landkreis Vorpommern-Greifswald liegt, noch tätig sein?

Jäger dürfen zur Jagdausübung auch aus anderen Bundesländern einreisen, wenn sie ein Revier im Landkreis Vorpommern-Greifswald gepachtet haben oder hier eine Eigenjagd besitzen. Die Jagdausübung wird nicht als Hobby gewertet, sondern unter anderem auch als Tierseuchenprävention, so Landkreissprecher Achim Froitzheim.

Von Volker Penne