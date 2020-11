Rostock

Alle Jahre wieder – das wird wohl in diesem Jahr nicht ganz für das Weihnachtsfest gelten. Denn auch wenn sich die Länder auf etwas gelockerte Corona-Einschränkungen für die Tage rund um Heiligabend und Silvester geeinigt haben, werden die Feiertage nicht so verbracht werden können, wie viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern das gewohnt sind.

Bislang handelt es sich um Vorschläge der Länder, die noch am Mittwoch auf dem Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) final diskutiert und beschlossen werden müssen. Die OZ fasst aber den aktuellen Stand schon einmal zusammen.

Wie viele Menschen dürfen an Weihnachten zusammen feiern?

Die Kontaktbeschränkungen sollen für Weihnachten und Silvester gelockert werden: Im Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar können Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis maximal zehn Personen ermöglicht werden, so der Vorschlag der Länder. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit hinein. Besuche aus anderen Bundesländern sind aktuell in MV nur innerhalb der Kernfamilie erlaubt. Die Länder empfehlen, sich vorab in eine mehrtägige Quarantäne zu begeben, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Darf auch der Weihnachtsmann zu Besuch kommen?

Sind nicht mehr als zehn Erwachsene bei der Feier dabei, spricht laut den Corona-Regeln nichts gegen einen Besuch eines Weihnachtsmannes – auch wenn er aus einem anderen Haushalt stammt. Da es aber gerade bei privaten Zusammenkünften leicht zu Ansteckungen kommt, rät die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns dazu, auf unnötige Kontakte zu verzichten – dazu gehört im Zweifel auch der Weihnachtsmann.

Gibt es noch Weihnachtsmannvermittlungen in MV?

Nachdem im vergangenen Jahr auch die Arbeitsagentur Rostock die Vermittlung von Weihnachtsmännern eingestellt hat, gibt es in Mecklenburg-Vorpommern keine Arbeitsagentur mehr, die diesen Service anbietet. Hintergrund ist der hohe Personalaufwand, erklärt Maria Vespermann von der Rostocker Stelle. Sie weiß aber auch, dass in den sozialen Netzwerken oder auf Ebay einige privat ihre Dienste anbieten. „Aus meinem Bekanntenkreis heraus weiß ich aber auch, dass viele aufgrund von Corona dieses Jahr darauf verzichten, weil sie nicht wissen, wie der Abstand gerade zu den Kindern eingehalten werden soll“, sagt sie. Die Entscheidung müsse jeder individuell treffen.

Besteht doch noch eine Chance, dass Restaurants zum Fest öffnen können?

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) macht sich aktuell dafür stark, dass Länder, in denen die Infektionszahlen unter 35 Fälle pro 100 000 Einwohner sinken, früher Lockerungen vornehmen können als andere. Wie mögliche Lockerungen konkret aussehen könnten, welche geschlossenen Einrichtungen wieder öffnen dürften – darüber machte die Regierungschefin keine Angaben. Aktuell hat Mecklenburg-Vorpommern eine Inzidenz von 46,8 Fällen pro 100 000 Einwohner (Stand: 24. November, 17.06 Uhr).

Fallen die Weihnachtsgottesdienste aus?

Bund und Länder wollen das Gespräch mit den Religionsgemeinschaften suchen, um Kontakte zu reduzieren. Religiöse Zusammenkünfte mit Großveranstaltungscharakter sollen vermieden werden. Deshalb stellen sich die Kirchen in MV auf verschiedene Möglichkeiten ein.

„In den rund 380 Kirchengemeinden in den Kirchenkreisen Mecklenburg und Pommern wird seit Wochen geplant, vorbereitet und überlegt, was im Advent und zu den Weihnachtsfeiertagen möglich und verantwortbar ist“, heißt es unter anderem von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. So soll es an den Festtagen deutlich mehr und kürzere Gottesdienste und Andachten geben. Das ist unter anderem in Stralsund der Fall. Andere Gemeinden wollen mit der Vergabe von Tickets die Ströme der Besucher regulieren, wie beispielsweise im Schweriner Dom. Im Klützer Winkel ( Nordwestmecklenburg) werden die Gottesdienste nach jetzigem Stand vor die Kirchen verlegt. Die Rostocker Innenstadtgemeinde plant zudem einen Wandelgottesdienst, bei dem die Teilnehmer durch die ­Kirche von Station zu Station gehen.

Von Ann-Christin Schneider