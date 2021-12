Rostock/Wismar

Am Freitag ist Heiligabend – eine Zeit, in der normalerweise die Familie auch gern mal im großen Kreis zusammenkommt. Doch die strengen Kontaktbeschränkungen in MV gelten auch über die Feiertage, sodass nicht jeder wie gewohnt zusammenfeiern darf. Das zu kontrollieren ist jedoch für die Ordnungsämter im Nordosten eine Mammutaufgabe.

Zur Erinnerung: Sobald ein Ungeimpfter dabei ist, darf sich ein Hausstand nur noch mit maximal zwei weiteren Personen treffen – selbst wenn alle anderen geimpft sind. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Heißt übersetzt: In MV wird es für ungeimpfte Menschen in diesem Jahr fast unmöglich, die Verwandtschaft in den eigenen vier Wänden zu empfangen. Sind alle geimpft oder genesen, dürfen sich immerhin noch 30 Personen in Innenräumen treffen.

Ordnungsamt kontrolliert in Wismar stichpunktartig

Großangelegte Kontrollen der Kontaktbeschränkungen sind zum Fest allerdings nicht geplant. „Etwaige Kontrollen obliegen den Ordnungsämtern vor Ort“, heißt es aus Polizei-Kreisen. Doch diese können es nicht leisten, von Haus zu Haus zu gehen, um den Impfstatus zu überprüfen, heißt es etwa aus der Pressestelle der Hansestadt Wismar. „Wir werden stichprobenartig kontrollieren.“ Es gebe immer mal wieder Hinweise aus der Bevölkerung, wenn sich jemand nicht an die Corona-Regeln halte. Diesen werde dann nachgegangen.

Verstoß gegen Kontaktregeln in MV kostet bis zu 500 Euro

Generell dürfen die Ordnungsbehörden in MV in Ausnahmefällen und bei Gefahr im Verzug in Wohnungen kontrollieren. Das Land appelliert aber an die Eigenverantwortung der Bürger, sich an die geltenden Kontaktbeschränkungen zu halten. „Niemand muss Weihnachten allein unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Aber es kann wirklich nur im kleinen Kreis gefeiert werden, am besten mit vorherigem Test“, fordert Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf.

Für denjenigen, der sich nicht daran hält, kann es ansonsten ein teures Weihnachtsfest werden: Laut aktuellem Corona-Bußgeldkatalog in MV drohen bei Verstößen gegen die Kontaktregeln – offiziell ist von einer „verbotenen Zusammenkunft“ die Rede – eine Strafe von 50 bis 500 Euro pro Person.

Rostock und Stralsund setzen auf Eigenverantwortung

Doch die praktische Umsetzung der Kontrollen gestaltet sich schwierig: Allein 120 859 Haushalte zählt die Hansestadt Rostock laut dem aktuellen Statistischen Jahrbuch. Insofern können Kontrollen im öffentlichen Raum nur Stichproben sein beziehungsweise Reaktionen auf entsprechende Anzeigen, heißt es aus dem Rathaus.

Die Rostocker Stadtverwaltung setze – wie auch bisher in der Pandemie – auf die Eigenverantwortlichkeit und das Mitwirken der Rostockerinnen und Rostocker. „So, wie auch eine rote Ampel selbstverständlich nicht ignoriert werden darf, wenn Verkehrsunfälle verhindert werden sollen, so ist es selbstverständlich, dass man sich an die geltenden Corona-Bestimmungen hält, um sich und andere zu schützen“, teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze mit.

Wann und wo genau in Stralsund kontrolliert wird – das verrät auch die Hansestadt am Sund nicht. Aber die Einwohner müssten mit stichprobenartigen Kontrollen zu Schwerpunktzeiten rechnen, auch Hinweisen werde nachgegangen. „Der Einsatz des Personals bemisst sich dabei nach dem konkreten Bedarf“, sagt Stralsunds Stadtsprecher Peter Koslik. Das Ordnungsamt erinnere aber daran, dass die Einhaltung der Corona-Regeln wichtig sei, damit alle Corona-Erkrankten die Chance haben, gut medizinisch versorgt werden zu können. „Wir setzen deshalb auch weiterhin auf die gut funktionierende Eigenverantwortung unserer Stralsunderinnen und Stralsunder“, so Koslik weiter.

Auch aus Schwerin heißt es, es werde allenfalls stichprobenartige Kontrollen geben, weil sich die allermeisten Menschen an die Regeln halten würden.

Von Ann-Christin Schneider