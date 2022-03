Tagesreport - Corona-Rekord am Dienstag in MV: Mehr als 8300 neue Infektionen an einem Tag

Die Zahl der Corona-Infektionen im Nordosten steigt weiter – die 7-Tage-Inzidenz erreicht mit 2300 einen neuen Höchstwert. Mehr als 8300 neue Fälle wurden binnen 24 Stunden registriert – auch das gab es noch nie. In vielen Kliniken bleibt die Lage angespannt. Weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.