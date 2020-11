Rostock

Neuer Höchstwert bei den Corona-Infektionen: Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Mecklenburg-Vorpommern 181 positive Testergebnisse. Der bisherige Rekord war am 30 Oktober mit 171 Fällen erreicht worden.

Alle Regionen im Land verzeichnen eine weitere Ausbreitung des Virus. Besonders betroffen waren seit Dienstagnachmittag die Landkreise Vorpommern-Rügen (54 Fälle) und Vorpommern Greifswald (49). In Nordwestmecklenburg wurden 23 Ansteckungen gezählt, in Schwerin 15, im Landkreis Rostock 13 und im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwölf. Die übrigen Positiv-Befunde verteilen sich auf die Hansestadt Rostock (9) und Mecklenburgische Seenplatte (6).

Anzeige

Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in 7 Tagen) steigt im Landkreis Vorpommern-Rügen auf 83,2 und in Vorpommern-Greifswald auf 73,8. Ebenfalls bei über 50 (rote Corona-Ampel) liegt weiterhin die Stadt Schwerin (72,1) und jetzt auch der Landkreis Ludwigslust-Parchim (50,1). Die wenigsten Fälle gab es in den vergangenen sieben Tagen an der Seenplatte und in Rostock (je 24,4). Die Inzidenz für das gesamte Land beträgt nun 49,7.

Mehr lesen:

Bisher haben sich in MV seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 3308 Personen mit dem Virus infiziert. 1916 gelten Schätzungen zufolge bereits als genesen – 78 mehr als am Dienstag. Es wurden 14 weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zur Behandlung ins Krankenhaus aufgenommen, drei davon auf einer Intensivstation (ITS). Insgesamt war das bisher bei 273 Menschen der Fall (davon 37 auf ITS). Aktuell liegen in Mecklenburg-Vorpommern laut Intensivregister 24 Covid-19-Patienten im Krankenhaus, neun von ihnen müssen beatmet werden.

Gestorben an oder mit dem Virus sind bislang 24 Menschen im Land – die Zahl blieb unverändert.

Von OZ