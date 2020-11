Erneuter Rekordwert: In Mecklenburg-Vorpommern sind in den vergangenen 24 Stunden so viele positive Testergebnisse auf Sars-CoV-2 registriert worden wie noch nie. In einem Landkreis liegt der 7-Tages-Wert je 100 000 Einwohner jetzt bei 83,2. Zwei andere Regionen sind bei über 70.