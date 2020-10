Rostock

Es ist der höchste Wert in MV seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang März 2020: Seit Montagnachmittag sind im Land 56 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag mit. Die höchsten Infektionszahlen zuvor waren Ende März und am 5. Oktober mit 48 Neuinfektionen registriert worden.

Besonders viele Neuinfektionen gab es in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim (22) und Mecklenburgische Seenplatte (17). Die weiteren Fälle verteilen sich auf die Landkreise Rostock (7), Nordwestmecklenburg (4), die Hansestadt Rostock (3) und die Landkreise Vorpommern-Rügen (2) und Vorpommern-Greifswald (1). Einzig in der Landeshauptstadt Schwerin wurden keine neuen Fälle erfasst.

Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in 7 Tagen) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte liegt jetzt bei 22,4 und ist die mit Abstand höchste im Land. Die Corona-Ampel zeigt hier auf Gelb. Das ist auch in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim (16,9) und Vorpommern-Greifswald (10,6) der Fall. Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 50 gilt ein Landkreis oder eine Stadt laut Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts als Corona-Risikogebiet.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden damit 172 neue Corona-Fälle in MV bestätigt. Die 7-Tages-Inzidenz für das gesamte Land beträgt jetzt 10,7. Auch hier ist die Corona-Ampel nun von grün auf Gelb gewechselt.

Die Gesamtzahl der Fälle in MV steigt auf 1477. Die meisten Infizierten gehören der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen an. 1173 Menschen gelten als genesen – neun mehr als am Vortag. Zwei Corona-Patienten mussten neu ins Krankenhaus aufgenommen werden. Insgesamt waren es bisher 164 Frauen und Männer, davon wurden 26 auf einer Intensivstation behandelt. Die Zahl der bisher an oder mit Corona Verstorbenen ist unverändert (20).

