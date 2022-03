Rostock

Mehr als 8000 Neuinfektionen am Tag und eine 7-Tage-Inzidenz jenseits der 2000er-Marke – das Coronavirus trifft Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Tagen so hart wie noch nie. Aktuell gelten nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Rostock (Lagus) rund 73 573 Bürger als infiziert (Stand: 17. März) – ein neuer Rekord für den Nordosten. Ist MV also bald durchseucht und Corona hat ein Ende?

Anhand der Infektiosität des Coronavirus lässt sich errechnen, wann eine Herdenimmunität erreicht werden kann, erklärt Professor Emil Reisinger, Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock und Corona-Experte. „Bei Alpha sind wir noch davon ausgegangen, dass 70 Prozent der Bürger einen Infektionsschutz haben müssen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Bei der deutlich ansteckenderen Omikron-Variante liegt der Wert jedoch nun bei 90 Prozent“, erläutert er. Sein ernüchterndes Fazit: „Von einer Herdenimmunität sind wir noch weit entfernt“.

Bisher rund 300 000 Corona-Infektionen in MV registriert

Wie nah genau MV an dieser Grenze liegt, ist schwer zu sagen. Was aus den Zahlen des Lagus hervorgeht: Seit Beginn der Pandemie sind in MV 323 034 Menschen an Covid-19 erkrankt. Das entspricht etwa einem Fünftel der Bevölkerung. Als vollständig geimpft gelten 74,2 Prozent der Bürger in MV. Hinzu kommt die hohe Dunkelziffer, weil gerade die Symptome bei Omikron oft nur für eine einfache Erkältung gehalten und deshalb nicht immer gemeldet werden. „Solide Schätzungen sind nicht möglich“, heißt es dazu vom Lagus weiter.

Was die Berechnung der Herdenimmunität ebenfalls erschwert: „Der aktuelle Impfstoff wirkt nur zu 50 Prozent gegen die Omikronvariante, dasselbe gilt für den Schutz von Genesenen nach einer Infektion mit der Delta-Variante“, sagt Reisinger. Mehrfachinfektionen und Impfdurchbrüche seien folglich wahrscheinlich, was die Immunisierungsrate im Land wiederum herabsenkt.

Experte: Nach Omikron-Infektion ist man wahrscheinlich immun

Wie viele Betroffene sich in MV inzwischen reinfiziert haben oder trotz Impfung erkrankten, dazu liefern die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte keine extra Daten, teilt das Lagus mit. Schuld daran sind die aktuell hohen Fallzahlen. Was jedoch bekannt ist: „Bereits Infizierte und Geimpfte haben mildere Verläufe, sollten sie sich anstecken. Das hängt von den Antikörpern im Körper ab“, erklärt Emil Reisinger.

Kann man aber dann überhaupt wirklich immun gegen das Coronavirus sein? „Es ist unwahrscheinlich sich mehrfach mit Omikron zu infizieren – gerade wenn man geboostert ist“, betont der Corona-Experte. Ob über kurz oder lang alle Menschen in MV irgendwann vom Coronavirus betroffen sein werden – dazu äußert sich Reisinger nicht weiter. Nur so viel: „Wir hoffen, dass ab April die Zahlen aufgrund der Saisonalität und des wärmeren Wetters wieder abnehmen werden“. Allerdings werde Omikron nicht die letzte Variante sein. Zum Herbst rechnet er mit einer neuen Virusmutation.

