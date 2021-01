Rostock

Schon wieder ein neuer Rekord: Innerhalb von 24 Stunden sind in Mecklenburg-Vorpommern 491 positive Testergebnisse auf Sars-Cov-2 registriert worden. Das gab das Lagus ( Landesamt für Gesundheit und Soziales) am Dienstagnachmittag bekannt. Der bisherige Höchstwert lag bei 456, gemeldet wurde er vor genau einer Woche am 29.12.2020.

Zudem meldete das Lagus elf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einem positiven Corona-Test. In den Landkreis Vorpommern-Rügen und Ludwigslust-Parchim gab es drei Tote, in Schwerin und im Landkreis Vorpommern-Greifswald jeweils zwei. Weiterhin hat eine Person aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eine Erkrankung mit Covid-19 nicht überlebt. Damit sind im Land jetzt 200 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Anzeige

Zwei Landkreise besonders betroffen

Besonders viele Neuinfektionen zählten die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (148) und Ludwiglust-Parchim (124). Die übrigen Fälle verteilen sich auf die Landkreise Rostock (50), Nordwestmecklenburg (46), Vorpommern-Rügen (39), Vorpommern-Greifswald (30) sowie auf Schwerin (35) und die Hansestadt Rostock (19).

Trotz der hohen Zahl an Neuinfektionen steigt die 7-Tages-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen) in MV nur minimal um 0,1 auf 96,4. Das liegt daran, dass bereits am Dienstag der Vorwoche ein vergleichsweise hoher Wert registriert wurde, der jetzt aus dieser Kennziffer herausfällt.

Ausgangsbeschränkungen drohen am ehesten an der Seenplatte

Seit Dienstagmittag beraten Bund und Länder über die Corona-Maßnahmen nach dem 10. Januar. Einigkeit herrscht offenbar darüber, dass in Landkreisen mit einer Inzidenz von 200 oder mehr Ausgangsbeschränkungen eingeführt werden. Am dichtesten an diesem Grenzwert liegt in MV derzeit die Region Mecklenburgische Seenplatte mit 177,5. Was das für die Menschen in MV bedeutet, erklären wir hier.

Mehr lesen:

Aktuell gelten in MV 2873 Personen als infiziert, 259 mehr als noch am Vortag. Mehr als jeder neunte von ihnen muss im Krankenhaus behandelt werden (312, +7). 89 der Infizierten geht es so schlecht, dass sie auf einer Intensivstation medizinisch betreut werden (+3).

Von OZ