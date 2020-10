Rostock

Familienbesuch aus Berlin und anderen Risikogebieten ist in MV doch nur unter strengen Auflagen möglich. Nach Angaben der Landesregierung ist derzeit nur die Einreise der sogenannten Kernfamilie erlaubt (dazu gehören etwa Ehegatten, Kinder und Eltern).

Doch auch für sie gilt bei Ankunft in Mecklenburg-Vorpommern die gleichen strengen Regeln wie für Urlauber. Das hat die Landesregierung am Samstag auf OZ-Nachfrage klargestellt und auch auf ihrer Internetseite vermeldet.

Demnach müssen sich auch enge Familienmitglieder bei Ankunft in MV sofort in Quarantäne begeben und beim örtlichen Gesundheitsamt melden. Ein vorzeitiges Ende der Quarantäne ist in der Regel nur möglich, wenn zwei negative Tests im Abstand von mindestens 5 bis 7 Tagen vorliegen, heißt es aus der Staatskanzlei.

Landesregierung hat Angaben vom Freitag korrigiert

Das widerspricht Angaben, die die Landesregierung noch am Freitag gemacht hatte und die auch von der OZ vermeldet worden sind. Da hatte es geheißen, dass die Kernfamilie nicht in Quarantäne muss und am öffentlichen Leben teilhaben kann.

Weitere aktuelle Regeln für Einheimische und Urlauber lesen Sie in unserem FAQ zu Corona-Risikogebieten wie Berlin.

Änderung der Corona-Verordnung im Eilverfahren

Nach dem Überschreiten der kritischen Corona-Infektionsschwelle in Berlin hatte Mecklenburg-Vorpommern kurzfristig reagiert und seine Schutz- und Quarantäneregeln geändert. Im Eilverfahren passte die Landesregierung in Schwerin am späten Donnerstagabend in einer kurzfristig anberaumten außerordentlichen Kabinettssitzung die Corona-Schutzmaßnahmen an die neue Lage an. Eine zunächst erlassene Allgemeinverfügung wurde am Freitagabend durch eine neu gefasste Quarantäneverordnung ersetzt, die zum Samstag in Kraft getreten ist.

