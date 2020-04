Corona: Rostocker Hotelier rechnet täglich mit Staatshilfe

Rostock

Alexander Soyk ist erleichtert. „Die Hilfe ist da.“ Am Dienstagnachmittag ist auf seinem Konto endlich das eingegangen, was er dringend benötigt: Staatshilfen. 40 000 Euro habe er beim Bund beantragt. Das Geld soll seinem Hotel und Restaurant Ostseeland in Rostock-Diedrichshagen helfen, die Corona-Krise zu überstehen.

Die nicht rückzahlbaren Zuschüsse aus Berlin seien für Hoteliers und Gastronomen enorm wichtig, sagt Alexander Soyk. Er wisse von vielen Kollegen aus der Tourismusbranche, die wie er dieser Tage finanzielle Unterstützung bekommen haben. „Eineinhalb Wochen von der Antragstellung bis zur Zahlung – schneller geht’s doch nicht.“

Alexander Soyk ist Inhaber des Hotels Ostseeland in Diedrichshagen. Quelle: Archiv

Die Staatshilfen will Alexander Soyk nutzen, um das Kurzarbeitergeld vorzufinanzieren, das er Mitte März für einen Großteil seiner 40 Mitarbeiter anmelden musste. „Dass meine Leute ihren Lohn bekommen, ist jetzt das Wichtigste.“

Um alle laufenden Kosten zu decken, reicht der Zuschuss aber bei Weitem nicht. „Ich habe vieles gestundet, zum Beispiel die Krankenkassenbeiträge. Aber irgendwann werden die fällig“, so der Hotelier.

Deshalb begrüße er, dass die Bundesregierung Kredite für kleine und mittelständische Firmen nun doch mit einer 100-prozentigen Staatshaftung absichern will. Auch Soyk will dieses Sonderkreditprogramm der staatlichen Förderbank KfW in Anspruch nehmen, erhofft sich eine sechsstellige Summe.

Unternehmer schmiedet Pläne für Zeit nach der Krise

Von der Politik wünscht sich Soyk nach Ostern einen grobe Strategie zur Beendigung des Corona-Shutdowns. „Ungewissheit ist schlecht für Unternehmer.“ Er bereitet seinen Betrieb, der seit Mitte März geschlossen ist, auf die Zeit nach der Krise vor. „Wir werden langfristig nur unter größten Auflagen öffnen können.“

Um Vorgaben wie Mindestabstände einhalten zu können, will er seine Außengastronomie erweitern. „Zum Glück haben wir draußen viel Platz, um uns auszubreiten“, sagt Soyk. Ein Vorteil, die viele Hoteliers und Gastronomen nicht hätten.

Die Corona-Krise habe die Tourismusbranche zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt erwischt, sagt Alexander Soyk. Betriebe hätten ihre Belegschaft gerade durch den umsatzschwachen Winter gebracht und nun gehen Oster- und Pfingstgeschäft verloren. „Das setzt uns gehörig unter Druck.“ Deshalb erwarte er, dass die Bundesregierung auch künftig hilft. „Wir werden ein riesiges Konjunkturprogramm brauchen.“

Von Antje Bernstein