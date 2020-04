Corona: Rostocker Start-up will Tausende Bürger in MV auf Immunisierung testen

Rostock

Dieser Faktor gilt als einer der wichtigsten beim Neustart von Wirtschaft und Gesellschaft nach dem harten Corona-Shutdown: der Immunisierungsgrad der Bevölkerung. Denn wer Antikörper gegen das Virus gebildet hat, der stecke sich erstmal nicht mehr an, sagen die meisten Virologen – und könne sich so wieder ohne Gefahr für sich selbst oder andere bewegen.

„Das ist entscheidend für alle Bereiche und die langsame Rückkehr zur Normalität. Denn wer immun ist, kann ohne Angst in Betrieben, Geschäften und Behörden arbeiten, und vor allem mit geringem Risiko in medizinischen Berufen eingesetzt werden“, sagt Björn Nowack, Geschäftsführer des Rostocker Biotech-Start-ups Sens ID. Die Firma plant deshalb nun eine Immunitätsnachweis-Initiative, wie sie es selbst nennt.

Geschäftsführer: Wir kennen uns aus mit Viren

Das 13-köpfige Team um Geschäftsführer Nowack will Tausende Bürger in MV testen – von Universitäten, großen Unternehmen, Verwaltungen. „Wir haben als Firma, die sich mit der Herstellung und Analyse von Qualitätskontrollen für die Diagnostik und dadurch bereits mit Viren und Patientenmaterial beschäftigt, das Know-How und die Labore, um diese Tests durchzuführen“, begründet der Geschäftsführer.

Und: „Die Corona-Krise hat uns in einer Zeit gestoppt, als wir gerade dabei waren, mit anderen Projekten richtig durchzustarten. Deshalb wollen wir jetzt einen Beitrag dazu leisten, dass wir nach der Krise schneller zur Normalität zurückkehren können“, sagt Björn Nowack.

Der Geschäftsführer der Sens ID Rostock, Björn Nowack. Quelle: Frank Söllner

Natürlich, so räumt Mitgründer und Finanzchef Sven Rüger ein, versuche das mit Risikokapital der Landesregierung geförderte Start-up nun auch neue Angebote aufzubauen und bekannter zu werden – da wegen der Stornierung aller internationaler Messen Projekte weggebrochen seien. „Es geht uns hier aber nicht darum, Gewinne zu machen. Wir wollen die Tests zum Selbstkostenpreis für die Kunden anbieten“, erläutert Rüger. Pro Person werde ein Test 40 Euro kosten, bei hoher Nachfrage könne es noch günstiger werden.

Mitgründer und Finanzchef der Firma: Sven Rüger. Quelle: Frank Söllner

Laufen soll das Projekt wie folgt: Die Rostocker nutzen als Grundlage den bislang deutschlandweit genauesten zertifizierten Antikörpertest des Dassower Herstellers Euroimmun. „Bei uns geben die Testpersonen dann über ihren Haus- oder Betriebsarzt ihr Blut ab, wir analysieren die Daten und liefern die Ergebnisse“, verdeutlicht Björn Nowack.

Modellprojekt für Antikörper-Tests in Nordwestmecklenburg

Bislang gibt es in MV keine Immunisierungstests für die Öffentlichkeit. Allerdings läuft im Landkreis Nordwestmecklenburg dazu bereits ein Modellprojekt: Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) lässt dort Mitarbeiter in systemrelevanten Berufen mit dem Test von Euroimmun auf Antikörper untersuchen. Auch an den Unikliniken Rostock und Greifswald werden großangelegte Antikörper-Tests vorbereitet. Die Krankenkassen planen ebenfalls demnächst eine solche Möglichkeit für ihre Kunden, die sich dann voraussichtlich einfach bei ihren Hausärzten durchchecken lassen können.

„Können sofort loslegen“

„Wir sind aber in der Lage sofort loszulegen“, betont Björn Nowack. Erste Firmen hätten sich deshalb bereits nach Einzelheiten erkundigt. Auch Hansjörg Kunze, Vice President für PR & Communication der Rostocker Reederei Aida Cruises, bezeichnet die Initiative als interessant. „Es wäre für uns natürlich von enormem Wert, wenn wir vor allem den Status unserer Schiffsbesatzungen kennen würden. Wenn sie immun sind, wäre das Risiko nach der Wiederaufnahme von Kreuzfahrten deutlich geringer“, so der Konzernsprecher. Er werde im Unternehmen eine Teilnahme an Immunisierungstests diskutieren.

Zurückhaltender äußert sich derweil das Gesundheitsministerium: „Zur Klärung der Immunität in der Bevölkerung soll in MV die Antikörper (AK)-Testung im Patientenblut ausgebaut werden. Dazu laufen derzeit umfangreiche Studien in den beiden Universitäten in Rostock und Greifswald, die durch Testungen in anderen Laboren des Landes unterstützt werden sollen“, unterstreicht Sprecher Gunnar Bauer. Ob und inwieweit zu einem späteren Zeitpunkt Immunisierungstests eingesetzt werden, stehe aktuell noch nicht fest.

„Es braucht eine Initialzündung“

Der Landkreis Vorpommern-Rügen plant derzeit ebenfalls keinen großflächigen Test auf Covid-19-Immunität: „Das ist bei unseren geringen Fallzahlen derzeit nicht angezeigt“, sagt Sprecher Olaf Manzke. Aber man werde sich Modellversuche wie in Nordwestmecklenburg genau ansehen. „Denn: Auch aus unserer Sicht kann in einigen Wochen – bei höheren Fallzahlen – eine solche Massentestung sehr sinnvoll sein“, so Manzke.

„Es braucht wahrscheinlich eine Initialzündung, einen größeren Auftrag – und vielleicht noch einige Wochen, damit es losgeht“, vermutet Sens-ID-Chef Nowack. Die Tourismusbranche beispielsweise diskutiert derzeit intensiv über Antikörpertests. Eine nachgewiesene Immunisierung könnte bei der Wiederaufnahme des Urlauberverkehrs sogar eine Voraussetzung sein, um wieder ohne Beschränkungen zu verreisen.

Die Firma Sens ID – seit 2017 am Markt Die Firma Sens ID hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Referenzmaterial für die DNA-Diagnostik spezialisiert. Das Unternehmen ist seit 2017 am Markt, Unterstützer ist auch die Fördergesellschaft des Landes Genius Venture Capital. 13 Mitarbeiter arbeiten in den Laboren in der Rostocker Schillingsstraße. Da sich das Unternehmen in seinem Hauptgeschäftsfeld bereits mit Viren und Patientenmaterial beschäftigt, plant es nun einen Vorstoß für großangelegte Corona-Antikörpertests. „Wir wollen damit auch einen Beitrag leisten, dass das Leben in Mecklenburg-Vorpommern wieder in Gang kommt“, sagt Geschäftsführer Björn Nowack.

Von Alexander Loew