Rostock

Nach Ansicht des Rostocker Tropenmediziners Emil Reisinger können Ausgangsbeschränkungen ein wirksames Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie sein. „Ausgangsbeschränkungen können etwas bringen in der Pandemie-Bekämpfung. Viele Infektionen sind auf private Zusammenkünfte zurückzuführen, die so reduziert werden. Menschen werden sich jetzt nicht alle am Nachmittag treffen, weil dann auch noch viele arbeiten. So können Menschen tagsüber weiterhin einkaufen gehen und müssen dann am Abend auf Kontakte verzichten“, sagte Reisinger der Deutschen Presse-Agentur. Zudem könne viel mehr getestet werden. Ein Einkaufen nach Terminvergabe soll im Nordosten weiterhin möglich sein.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Nacht zu Dienstag ist eine Ausgangsbeschränkung im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Kraft treten. Dort dürfen Menschen wegen der hohen Infektionszahlen das Haus zwischen 21.00 und 6.00 Uhr nur aus triftigen Gründen wie der Arbeit verlassen. Auf ein solches Vorgehen hatte sich die Landesregierung vor wenigen Tagen verständigt, wenn in einem Landkreis oder den kreisfreien Städten der Inzidenzwert von 100 überschritten wird und die Corona-Infektionen als lokal nicht eingrenzbar eingeordnet werden.

Reisinger sagte weiter, dass die zuletzt stark gestiegenen Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern erwartbar gewesen seien, weil sich die britische Virusvariante durchgesetzt habe. Diese gilt als deutlich ansteckender als das bisher bekannte Coronavirus. „Die Zahl der Todesfälle und belegten Intensivstationen steigt noch nicht in demselben Maß an. Doch es ist weiterhin Vorsicht geboten“, mahnte er. Gute Nachrichten gibt es hingegen aus den Alten- und Pflegeheimen, wo sich deutlich weniger Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Coronavirus infizieren. „Das zeigt: Impfungen bringen etwas.“ Laut Sozialministerium wurde in allen Alten- und Pflegeheimen bereits eine Erstimpfung angeboten, in 99 Prozent auch die notwendige zweite Impfdosis.

Von RND/dpa