Mit Millionen Atemschutzmasken will die Adcada-Gruppe Rostocks Krankenhäuser und Seniorenheime ausstatten. Dafür baut das Unternehmen am Firmenhauptsitz in Bentwisch derzeit eine neue Produktionsanlage auf. Ab Mai sollen hier massenweise Masken vom Band laufen.

Um die Masken herstellen zu können, hat Adcada eigenen Angaben zufolge 2,5 Millionen Euro in eine Produktionsstraße sowie weiteres Equipment investiert. Ab Mai sollen damit zunächst zwölf Millionen Masken pro Monat gefertigt werden. Die Produktion werde aber kontinuierlich gesteigert.

Die Schutzmasken sind vorrangig für das Personal in Kliniken, Seniorenheimen und ähnlichen sozialen Einrichtungen bestimmt, sagt Adcada-Chef Benjamin Kühn. „Der Fokus der Belieferungen ist klar auf Einrichtungen und Menschen gerichtet, die tagtäglich gegen die Weiterverbreitung der Viren ankämpfen.“

Losverfahren entscheidet

Für den Umsetzungsprozess zur Herstellung dieser Schutzbekleidung hat die Bentwischer Unternehmensgruppe die Tochterfirma Adcada.healthcare gegründet, die sowohl Produktion als auch Auslieferung der Masken übernehmen soll. „Die Produktion von Schutzmasken ist unser Beitrag zur Eindämmung der Pandemie“, erklärt Kühn.

Deshalb stelle Adcada einen Teil davon kostenlos zur Verfügung: Zwölf Prozent der monatlich produzierten Schutzmasken will das Unternehmen an Krankenhäuser und Altenheime spenden. Welche Einrichtung davon profitiert, soll ein Losverfahren entscheiden. Per E-Mail oder auf den Social-Media-Kanälen der Gruppe sollen sich Interessenten dafür registrieren können.

In vielen Branchen aktiv

Adcada-CEO Benjamin Kühn Quelle: Adcada

Adcada-Chef Benjamin Kühn ist stolz auf sein Team. „Die schnelle Aufgleisung dieser Schutzmasken-Produktion zeigt nicht nur die Stärke und Anpassungsfähigkeit von Adacda, sondern auch den Zusammenhalt unserer Mitarbeitenden“, sagt er.

Die 2015 von Benjamin Kühn gegründete Adcada-Gruppe hat neben Bentwisch auch Standorte in Bottrop ( Nordrhein-Westfalen) und Liechtenstein. Sie ist in vielen Branchen tätig. Dazu zählen Mode-Handel, Immobilien und Marketing.

In der Rostocker Einkaufsmeile „Kröpi“ baut das Unternehmen derzeit ein Modegeschäft auf, in dem Kunden via virtuellem Spiegel Markenkleidung anprobieren können sollen. Von sich reden machte Adcada zudem, als es im vergangenen Herbst die Rostocker Restaurantkette „Zwanzig12“ übernahm.

