Rostock

Wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen steht Rostocks Gastronomen das Wasser bis zum Hals. Viele Lokalbetreiber sehen ihre Existenz bedroht, fühlen sich von Stadt und Landeswirtschaftsministerium im Stich gelassen. In einem Brandbrief machen sie ihren Unmut Luft, fordern sofortige Hilfen und einen offenen Dialog.

„Während die Tage verstreichen, sind wir dabei, unterzugehen“, heißt es in dem Schreiben, das Rostocks Wirtschaftsjunioren um den „ Restaurant Käthe“-Betreiber Andy Szabó nach Anregung einer Hamburger Initiative aufgesetzt und am Freitagmittag veröffentlicht haben. Und weiter: „Wenn ihr jetzt nicht für Klarheit und echte finanzielle Soforthilfen sorgt, war es das für die nächsten Jahre mit Rostocks und Mecklenburg-Vorpommerns bunter Gastroszene und den vielen schönen Hotels – das sagen wir euch in aller Deutlichkeit!“

„Bis Ende des Monats weg vom Fenster“

Bisherige Hilfen wie etwa Überbrückungskredite würden den betroffenen Betrieben zwar kurzfristig helfen, sie aber nicht retten. „Die meisten von uns sind womöglich bis Ende des Monats weg vom Fenster.“

Zu den Unterzeichnern des Briefes zählen Dutzende Lokale: das „Burwitz“, das „Zwanzig12“, das Restaurant „Kellergeister“ die „Fritz-Reuter-Stuben, das „ Al Porto“ und das „ Restaurant Käthe“.

Letzteres ist seit Donnerstag dicht, seine Bar habe er schon am Dienstag schließen müssen, sagt Inhaber Andy Szabó. „Weil uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter und unserer Gäste am Herzen liegt und wir nicht verantworten können, wenn aufgrund unserer Öffnung die Krankheit weiter voranschreitet.“ Durch die Regierungsansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel sei ihm bewusst geworden, wie ernst die Lage ist.

Obst, Gemüse, Fleisch und Käse – gerade frisch eingekauft – habe er massenhaft verschenkt, weil er sie auf unabsehbare Zeit in seinem Lokal nicht servieren kann, sagt Szabó. „Es ist traurig und desaströst.“

Gastronomen wollen Lieferdienste und To-go-Mahlzeiten anbieten

So wie Szabó geht es nahezu allen in der Branche. Löhne, Lieferantenkosten: Viele Restaurant- und Café-Chefs wissen nicht, wie sie solche Verbindlichkeiten zahlen sollen. Von den Regierenden wollen sie nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch den Dialog. Ihr Appell im offenen Brief: „Sprecht mit uns!“

Sie seien bereit dazu, die Grundversorgung in Rostock aufrechtzuerhalten, Lieferdienste für Risikogruppen aufzubauen und To-go-Mahlzeiten für die Menschen in ihren jeweiligen Stadtteilen anzubieten. Sollten Hansestadt und Wirtschaftsministerium das nicht wollen: „Schafft rechtliche Klarheit und ordnet die komplette Schließung aller gastronomischen und Hotelbetriebe an.“

Finanzspritzen und Steuernachlässe

Was sie bräuchten, um weiterzumachen, wäre eine sofortige und hundertprozentige Übernahmen aller Bruttolöhne, Steuernachlässe anstelle von Stundungen, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sowie rechtlichen Schutz vor Vollstreckungsmaßnahmen durch Dauerschuldverhältnisse wie etwa Kredite.

„Wir waren immer für Rostocks und Mecklenburg-Vorpommerns Bürger*innen und Tourist*innen da. Und wollen es weiterhin sein [...]. Helft uns [...]. sonst sind wir weg.“

Von ab