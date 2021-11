Schwerin

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich wohl auf den nächsten Lockdown einstellen – womöglich sogar sehr bald. In der Landespolitik wird noch am Dienstag mit der Bekanntgabe weiterer drastischer Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise gerechnet.

2G plus – also das Offenhalten gesellschaftlichen Lebens nur für Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem Negativ-Test – das reiche nicht mehr. Diese Botschaft sendet Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in einer Notiz an den Landtag. Man müsse schnell handeln, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. „Unser Land wird voraussichtlich in den Bereich Rot plus kommen, in dem weitere Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen“, so Schwesig.

Müssen Weihnachtsmärkte schnell schließen?

Während Schwesig am Nachmittag auf einem kurzfristig anberaumten Bund-Länder-Gipfel teilnimmt, solle ihre Stellvertreterin, Simone Oldenburg (Linke), die Fraktionen im Landtag über den Ernst der Lage informieren. Nach OZ-Informationen sind dort auch Wissenschaftler dabei. Im Gespräch sei ein zwei Wochen dauernder Lockdown für alle, im Anschluss darüber hinaus für Ungeimpfte – nach dem Vorbild Österreichs. Kontakte müssten weitestgehend reduziert werden. Wissenschaftler empfehlen demnach die Absage aller Großveranstaltungen und die Schließung von Weihnachtsmärkten.

Geplant sei auch eine Sondersitzung des Landtags noch in dieser Woche. Ziel solle „ein gemeinsamer Antrag“ sein, so Schwesig im genannten Schreiben. Hintergrund dürfte auch die Tatsache sein, dass die Landesregierung auf der Basis des neuen bundesweiten Infektionsschutzgesetzes scharfe Regeln nur bis zum 15. Dezember beschließen könnte, ist zu hören. Darüber hinaus brauche sie eine Bestätigung durch den Landtag.

Noch am Abend Beschlüsse in Schwerin denkbar

Wissenschaftler unter anderem der Nationalen Akademie der Wissenschaften „Leopoldina“ haben bundesweit einen befristeten Lockdown und die Festlegung einer allgemeinen Impfpflicht gefordert, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Auch darum soll es beim Gespräch der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihren voraussichtlichen Nachfolger Olaf Scholz (SPD) am Nachmittag gehen.

Ebenfalls am Dienstag hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verkündet: Die Bundes-Notbremse aus dem Frühjahr sei verfassungskonform. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, aber auch Schulschließungen seien mit dem Grundgesetz vereinbar.

Noch am Abend wird in Schwerin mit einem Beschluss des Regierungskabinetts zur Verschärfung der Corona-Regeln gerechnet.

Von Frank Pubantz