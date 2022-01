Hannover

Am Arbeitsplatz gilt 3G. Die von Bund und Ländern beschlossene Regel, die bis einschließlich zum 19. März 2022 gilt, betrifft alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie alle Beschäftigten, die eine Arbeitsstätte betreten.

In der Praxis heißt das: „Für die Überprüfung der 3G-Nachweise ist der Chef verantwortlich. Geimpfte und Genesene brauchen keine Tests durchzuführen. Wer aber nicht geimpft oder genesen ist oder wer seinen Impfstatus nicht verraten will, muss sich testen lassen”, erklärt Tjark Menssen, Leiter der Rechtsabteilung beim DGB Rechtsschutz.

Konsequenzen für diejenigen, die den Schnelltest verweigern

Doch was passiert, wenn sich der eine oder die andere Beschäftigte daran nicht halten will und zum Beispiel den Test verweigert? „Wer sich weigert, darf nicht in den Betrieb gelassen werden“, sagt Menssen. „Und muss mit Konsequenzen rechnen.“

Kein Schnelltest? Kein Lohn

Kein Test, keine Arbeitsmöglichkeit, kein Lohn: „Da die Beschäftigten in diesem Fall für ihre Nichtarbeit selber verantwortlich sind, kann der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung für diese Zeit einstellen und bei einer hartnäckigen Weigerung auch abmahnen.“

Eine Kündigung dürfe es dagegen nicht sofort geben. Das Arbeitsgericht Hamburg hatte erst kürzlich ein entsprechendes Urteil gefällt (Az.: 27 Ca 208/21).

