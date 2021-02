Greifswald

Die Tür wird geöffnet und schon kurz darauf kann die Maske gelüftet werden, damit das Teststäbchen für einen Abstrich in den Mund geführt werden kann. Der Pflegedienstleister Heinrich & Heinrich ist ein Glücksfall für das Ehepaar aus Baden-Württemberg, das sich hier einen Termin gesichert hat.

Seit gut zwei Wochen bietet das Greifswalder Unternehmen Covid-19-Schnelltests auch für alle externen interessierten Personen an. Sylvia Gendebien und ihr Mann waren bereits unterwegs in Richtung Fähre, als sie die Nachricht überraschte, dass das Nachbarland nun einen negativen Testnachweis für die Einreise verlangt.

Schnelltest auf der Durchreise

„Es wurde in Schweden wohl am Donnerstag beschlossen und dann ab Samstag schon gültig. Wir waren am Freitag jedoch schon auf der Autobahn, als wir die Mitteilung der Fährgesellschaft bekamen“, erklärt die Frau aus Süddeutschland. Doch so schnell einen Test zu bekommen, war bisher nicht möglich. Dafür hätte das Paar eine Überweisung ihres heimischen Hausarztes oder Gesundheitsamtes benötigt, an die sie nun fernab aber nicht mehr gelangen konnten. Dies gilt auch für das Testzentrum an der Uni-Medizin Greifswald.

Somit musste die Fähre für die Urlauber storniert werden. Bei ihrer Recherche nach einer Testmöglichkeit auf der Zwischenstation in Greifswald stießen sie auf das Pflegeunternehmen. Geschäftsführer Jens Heinrich führte an diesem Tag persönlich die Testungen durch.

In der Geschäftsstelle in der Friedrich-Löffler-Straße 43 hat das Unternehmen den Seiteneingang extra für die Testpersonen geöffnet. „So muss man hier nicht sämtliche Räumlichkeiten durchqueren“, erklärt Pflegedienstleiter Markus Volkmann-Richter.

Wie alle Unternehmen in der Branche ist auch Heinrich & Heinrich dazu verpflichtet, seine Mitarbeiter und auch Bewohner regelmäßig zu testen. Da deshalb inzwischen an allen Standorten geschulte und zur Entnahme eines Abstriches berechtigte Kollegen im Einsatz sind, hat man sich entschlossen, die Tests auch öffentlich anzubieten.

Zwei positive Ergebnisse bisher

„Bisher waren es oft Pendler, die über die polnisch-deutsche Grenze müssen, oder auch Reisende, die sich selbst sicher sein wollen, bevor sie Verwandte besuchen“, berichtet Markus Volkmann-Richter, der bisher etwa 30 Tests von externen Personen gezählt hat. Er weist jedoch darauf hin, dass die Tests erst für Kinder ab acht Jahren gedacht sind. 45 Euro kostet solch ein Test, der nach 15 Minuten ein Ergebnis liefert.

Erscheinen hier zwei Striche, spricht dies für ein positives Ergebnis, somit für eine Infektion. Nur ein Strich zeigt eine negative Testung an. Im Falle einer positiven Testung und einer ebenfalls positiven Wiederholung – was in der Geschäftsstelle bisher erst zweimal der Fall war – ist das Unternehmen verpflichtet, die Daten der Testperson an das Gesundheitsamt weiterzuleiten.

„Die Betroffenen müssen sich dann selbst in Isolation begeben und bei ihrem Hausarzt melden, der dann einen PCR-Test anweist. Wenn der dann auch positiv ist, wird eine Quarantäne angeordnet“, erklärt der Pflegedienstleister. Die Isolation bis dahin müsse aber schon aus Eigeninitiative erfolgen, da auch aufgrund der momentanen Auslastung der Behörden auch mal einige Tage vergehen können, bis das Testergebnis vorliegt und sich das Gesundheitsamt bei den Infizierten meldet.

Test nur nach vorheriger Terminvereinbarung

In Greifswald und Umgebung ist der Pflegedienstleister bisher der einzige Anbieter für solche freiwilligen Testungen. Grundsätzlich sollte man hier telefonisch oder auch per Mail einen Termin erfragen. „Wir wollen diese Termine möglichst engmaschig setzen“, sagt Markus Volkmann-Richter. Schließlich übernehmen hier auch geschulte Mitarbeiter aus der Verwaltung die Testungen. Um daher ein permanentes Wechseln der Schutzkleidung zu vermeiden, werden die Anmeldungen möglichst hintereinander eingetaktet. Ein Termin ist bisher allerdings immer zeitnah vergeben worden.

Auch wenn die Testung – wahlweise per Abstrich aus Mund oder Nase – nur gut zwei Minuten Zeit erfordert, bekommt man das Ergebnis erst nach einer Wartezeit von 15 Minuten ausgehändigt. „Warten muss man aber nicht unbedingt“, so der Pflegedienstleiter. „Wir schicken das Ergebnis auch per SMS oder Mail hinterher.“

Braucht man es jedoch schriftlich, wie das Paar aus Süddeutschland, kann man es sich auch nach einem Spaziergang eine halbe Stunde später ausgedruckt abholen. Mit ihrem negativen Testergebnis konnten sie schließlich erfolgreich auf eine spätere Fähre umbuchen.

Testung bei Heinrich & Heinrich: Friedrich-Löffler-Straße 43 in Greifswald, nur nach Terminvereinbarung unter 03834/894000 oder info@heinrich-heinrich.de.

Von Wenke Büssow-Krämer