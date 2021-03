Das THW hat in einem ersten Transport Hunderttausende Corona-Schnelltests für die Schulen in MV geliefert. Doch wie funktioniert das Prozedere der Testungen in den Schulen? Ab wann geht es los und wer darf sie nutzen? Die OZ hat die wichtigsten Fakten zusammengestellt.

Schnelltests für Schulen in MV: So soll der Unterricht sicherer werden

Corona-FAQ - Schnelltests für Schulen in MV: So soll der Unterricht sicherer werden

Corona-FAQ - Schnelltests für Schulen in MV: So soll der Unterricht sicherer werden