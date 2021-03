Rostock

Um die Lockerungen im aktuellen Lockdown zu erreichen, setzt die Politik künftig stärker auf Corona-Schnelltests, die auch Laien an sich selbst vornehmen können. Die OZ beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.

Wer muss einen Corona-Schnelltest machen?

Die Landesregierung will zunächst Tests vor allem an Schulen und Kitas in MV einsetzen. Dafür sollen zunächst zwei Millionen Tests bestellt werden. Darüber hinaus sind sie Voraussetzung für bestimmte Anwendungen in Kosmetik- oder Nagelstudios, wenn diese ab 8. März wieder öffnen dürfen.

Ab dem geplanten vierten Öffnungsschritt im Lockdown, also frühestens ab 22. März, muss in Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 einen negativen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest vorlegen, wer ins Theater oder ins Kino gehen, Sport treiben oder den Außenbereich einer Gaststätte besuchen will.

Wo kann ich mich testen lassen?

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat nach dem Gipfel angekündigt, dass der kostenlose Schnelltest, der jedem Bürger einmal die Woche angeboten werde, „in den Kommunen“ stattfinden soll. Genauere Erklärungen gab es aber bisher nicht.

Die Drogeriekette dm hat am Donnerstag einen Probelauf in Baden-Württemberg gestartet, in dem neben 250 Filialen Testzentren eingerichtet werden. Dort soll der kostenlose Test möglich sein.

Wann und wie muss ich einen tagesaktuellen Selbsttest machen, wenn ich etwa abends ins Kino will?

Das soll auf dem MV-Gipfel am Freitag besprochen werden. Das Problem: Es besteht grundsätzlich die Gefahr des Missbrauchs, man könnte etwa einen fremden Test vorlegen. Tests an der Kinokasse wären dagegen wohl kaum praktikabel.

Wie funktioniert ein Selbsttest?

Anders als bei den bisherigen Tests, die von Fachpersonal vorgenommen werden, muss beim Selbsttest der Tupfer nicht so tief in die Nase oder in den Rachen geschoben werden. Wenige Zentimeter sollen nach Herstellerangaben reichen. Mit dem Tupfer muss mehrfach die Nasen-Innenwand oder die Mundhöhle abgestrichen werden.

Das Ergebnis soll dann innerhalb von 15 bis 30 Minuten vorliegen. Ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest zeigt ein Strich an, ob man positiv oder negativ ist.

Wo kann ich einen Corona-Selbsttest kaufen?

Geplant ist, dass Apotheken, Drogerien und auch Discounter Selbsttests anbieten. Die Apotheken in MV haben aber bereits angekündigt, dass sie es wohl nicht schaffen werden, ab Beginn kommender Woche ausreichend Tests für alle Bürger zur Verfügung stellen zu können. Erste Händler haben auch schon angekündigt, nur begrenzte Mengen pro Kunden abzugeben.

Was kostet ein Corona-Selbsttest?

Als erster Anbieter hatte die Discounterkette Aldi über ihr Angebot informiert: Dort soll die Fünfer-Packung ab 6. März 25 Euro kosten, also fünf Euro pro Stück. Ein nur in Apotheken erhältlicher Test eines Herstellers soll fast das Doppelte kosten. Experten erwarten allerdings, dass die Preise sinken werden, wenn das Angebot steigt. Ein Test pro Woche wird für jeden Bürger kostenlos sein.

Von Axel Büssem