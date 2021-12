Corona-Schnelltests in MV immer seltener und teurer

Schwerin

Corona-Selbsttests für zu Hause: Sie werden immer knapper. Supermärkte und Drogerien in MV melden bereits erste Engpässe in ihren Filialen. Auch online sind vielfach keine mehr verfügbar. Grund ist die rapide steigende Nachfrage kurz vor dem Weihnachtsfest. In einigen Fällen müssen die Vorräte sogar schon rationiert werden, wie Nina Kieslinger von der Rossmann-Unternehmenskommunikation auf OZ-Anfrage mitteilt. „Um aktuell möglichst allen Kunden den Kauf von Selbsttests zu ermöglichen, limitieren wir die Abgabemengen an bestimmten Standorten auf fünf Testungen pro Kunde.“ Derzeit werde mit Hochdruck daran gearbeitet, eine flächendeckende Warenversorgung sicherzustellen.

Nicht anders sieht es derzeit in den Filialen von Aldi Nord und dm aus. Auch dort könne es vereinzelt vorkommen, dass die Tests vorübergehend vergriffen sind. Doch das liege nicht allein an der starken Nachfrage, sondern ebenfalls an den derzeit gestörten Lieferketten. DM-Geschäftsführer Sebastian Bayer versichert aber: „Unsere Märkte werden jedoch regelmäßig mit neuer Ware beliefert.“

Preise steigen weiter an

Ein wenig entspannter gestalte sich derzeit die Situation in den Apotheken des Landes. So berichtet es Axel Pudimat, Vorsitzender des Apothekerverbands Mecklenburg-Vorpommern. Zwar habe man zu Beginn der vierten Welle ebenfalls mit Engpässen zu tun gehabt, aktuell aber habe sich die Lage wieder beruhigt. „Es ist schwer zu sagen, ob es sich dabei um ein substanzielles Problem handelt, welches gerade entsteht oder ob einfach die Verteilung derzeit anders ist, um den Gesamtbedarf an Tests zu decken“, meint er.

Die hohe Nachfrage und der teilweise vorherrschende Mangel an Nachschub führen dazu, dass die Selbsttests wieder teurer geworden sind. Die Zeiten, in denen die Test-Kits zu Niedrigpreisen um einen Euro verkauft wurden, sind vorbei. „Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis“, so Pudimat weiter. Derzeit schwanken die Preise enorm. Vielfach müssen die Verbraucher aber deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor wenigen Wochen, teilweise kosten Tests pro Stück fünf Euro.

Lage in Testzentren entspannt sich

Wer keine Selbsttests mehr bekommt oder wem diese zu kostspielig sind, der hat vor dem Fest zumindest noch die Möglichkeit, eines der über 400 Testzentren in MV zu besuchen, wie Alexander Kujat, Sprecher des Gesundheitsministeriums, mitteilt. Ausgewählte Standorte haben sogar an den Feiertagen geöffnet. Zudem habe sich die Lage dort wieder deutlich entspannt. Nach der Einführung umfangreicher Testpflichten war es zu Warteschlangen vor Testzentren gekommen, Termine waren vielerorts über Tage ausgebucht. „Wartezeiten gibt es jetzt eigentlich kaum noch“, verrät auch der Unternehmer Ulf Dohrmann. Er betreibt mehrere Testzentren in Stralsund und auf Rügen.

Dies hänge zum einen damit zusammen, dass erst kürzlich einige Weihnachtsmärkte geschlossen werden mussten und zum anderen, dass Mecklenburg-Vorpommern alle Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung gegen das Corona-Virus erhalten haben, seit Donnerstag von der Testpflicht befreit sind. Die Testpflicht entfalle somit 14 Tage nach der dritten Impfung.

Von Susanne Gidzinski