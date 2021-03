Schwerin

Corona-Tests nehmen laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) derzeit eine besonders richtige Rolle im Kampf gegen die dritte Welle ein. Der Grund: Im April und vielleicht auch noch im Mai werde es noch nicht genügend Impfstoff in MV geben.

135 Schnelltestzentren stehen aktuell in MV bereit. Die Landkreise, kreisfreien Städte, Apotheken sowie zahlreiche Hilfsorganisationen und weitere Unterstützer beteiligen sich intensiv am Aufbau eines flächendeckenden Netzes.

In dieser Übersicht finden Sie Testzentren in Ihrer Nähe:

Mecklenburgische Seenplatte

Marien-Apotheke, Waagestr. 1, 17033 Neubrandenburg, 0395-5826661Iris-Apotheke: Max-Adrion-Str. 1, 17034 Neubrandenburg, 0395-4691873Reitbahn-Apotheke: Reitbahnweg 7, 17034 Neubrandenburg, 0395-4699682Ost-Apotheke: Juri-Gagarin-Ring 24b, 17036 Neubrandenburg, 0395-7781269Linden-Apotheke: Poststr. 12b, 17087 Altentreptow, 03961-214626Rosenhof-Apotheke: Stavenhagener Str. 25, 17091 Rosenow, 039602-20480Greif-Apotheke: Walkmüllerweg 7, 17094 Burg Stargard, 039603-21413Arztpraxis Dr. Monique Salchow-Gille: Mühlenstr. 18, 17098 Friedland, 039601-21472Friedländer-Apotheke: Turmstr. 6, 17098 Friedland, 039601-20336Pommern-Aotheke: Adolf-Pompe-Str. 24, 17109 Demmin, 03998-362366Löwen-Apotheke: Mühlenstr. 30, 17109 Demmin, 03998-223152Schwanen-Apotheke: Heinrich-Heine-Str. 39, 17139 Malchin, 03994-239647Schweden-Apotheke: Werdohler Str. 3, 17153 Stavenhagen, 039954-24850Fritz-Reuter-Apotheke: Markt 16, 17153 Stavenhagen, 039954-21082Rats-Apotheke: Am Markt 14, 17154 Neukalen, 039956-20201Schloss-Apotheke: Schlossstr. 23, 17159 Dargun, 039959-337177Apotheke am Papenberg: Rosa-Luxemburg-Str. 20b, 17192 Waren, 03991-668877Kiefernheide-Apotheke: Karbe-Wagner-Str. 28, 17235 Neustrelitz, 03981-44011724h-Senior-Service GmbH: Schwarzer Weg 12, 17235 NeustrelitzArztpraxis Dr. Uta Arndt: Rudolph-Breitscheid-Str. 4, 17252 Mirow, 039833-21111Luzin-Apotheke: Fürstenberger Str. 1, 17258 Feldberg, 039831-20204

Vorpommern-Greifswald

Apotheke zu den drei Rosen: Demminer Str. 9, 17126 Jarmen, 039997-1560Storch-Apotheke: Torgelower Str. 14, 17309 Pasewalk, 03973-214373Kreis-Apotheke: Prenzlauer Str. 5, 17309 Pasewalk, 03973-210405Randow-Apotheke: Chausseestr. 80e, 17321 Löcknitz, 039754-20309Grenzpendlerzentrum, Grenzübergang B 104: 17321 Linken (Ramin) Haff-Apotheke: Belliner Str. 21, 17373 Ueckermünde, 039771-23014Marien-Apotheke: Ueckerstr. 83, 17373 Ueckermünde, 0399771-24475Adler-Apotheke: Ueckerstr. 65, 17373 Ueckermünde, 0399771-22672Kronen-Apotheke, Bahnhofstr. 32, 17379 Ferdinandshof, 039778-2680Greif-Apotheke: Markt 4, 17389 Anklam, 03971-210095Cothenius-Apotheke: Leipziger Allee 60, 17389 Anklam, 03971-212741Löwen-Apotheke: Hospitalstr. 23, 17389 Anklam, 03971-210594Apotheke am Steintor: Neuer Markt 11, 17389 Anklam, 03971-833510Adler-Apotheke: Bluthsluster Str. 35, 17389 Anklam, 03971-245670,Grenzpendlerzentrum: Swinemünder Chaussee 17, 17419 Seebad Ahlbeck Hufeland-Apotheke: Hufelandstr. 1, 17438 Wolgast, 03836-200884Stadt-Apotheke: Langestr. 7, 17438 Wolgast, 03836-202305,Möwen-Apotheke: Strandstr. 30, 17449 Karlshagen, 038371-20247Sertürner-Apotheke: Neue Strandstr. 39, 17454 Zinnowitz, 038377-42166Universitätsmedizin Greifswald: Am Schießwall 1, 17489 Greifswald Greifen-Apotheke: Mühlenstr. 30, 17489 Greifswald, 03834-2456Adler-Apotheke: Pommersche Str. 17, 17506 Gützkow, 038353-230

Landkreis Rostock

Hubertus-Apotheke: Friedensstr. 29, 17179 Gnoien, 039971-1830Apotheke im Ostseepark: Ostsee-Park-Str. 3, 18069 Sievershagen, 0381-8098648Ostsee-Apotheke: Kastanienallee 9, 18181 Graal-Müritz, 038206-79477Heide-Apotheke: Birkenstraat 25, 18182 Rövershagen, 038202-432271Apotheke im Tessinum: Karl-Marx-Str. 14, 18195 Tessin, 038205-78338Vital Aktiv GmbH: Rostocker Str. 1, 18209 Bad Doberan, 038203-209725Allee-Apotheke: Dammchaussee 30, 18209 Bad Doberan, 038203-14886Adler-Apotheke: Markt 8, 18258 Schwaan, 03844-813696

Hansestadt Rostock

Augusten-Apotheke: Augustenstr. 103, 18055 Rostock, 0381-455119Alpha-Apotheke im Rostocker Hof: Kröpeliner Str. 26-28, 18055 Rostock, 0381-29495361Altstadt-Apotheke: Grubenstr. 20, 18055 Rostock, 0381-4590409Apotheke am Brink: Wismarsche Str. 4, 18057 Rostock, 0381-3750867Universitätsmedizin Rostock: Schillingallee 35, 18057 RostockAdler-Apotheke: Leonhardstr. 1, 18057 Rostock, 0381-2002200Apotheke an der Stadthalle: Pütterweg 1, 18057 Rostock, 0381-448437Pinguin-Apotheke: Kolumbusring 61, 18106 Rostock, 0381-1202478Nordwest-Apotheke: Berthold-Brecht-Str. 23, 18106 Rostock, 0381-7611023Apotheke im Warnow Park: Rigaer Str. 5, 18107 Rostock, 0381-7682864Aesculap-Apotheke: Warnowallee 31, 18107 Rostock, 0381-7611227Apotheke Lichtenhagen, Güstrower Str. 6a, 18109 Rostock, 0381-7612133Apotheke Klenow Tor: Schiffbauerring 60, 18109 Rostock, 0381-127150Detharding-Apotheke: Kirchenplatz 13, 18119 Warnemünde, 0381-52746Mühlen-Apotheke: Mühlenstr. 45, 18119 Warnemünde, 0381-5194976Ahorn-Apotheke: Salvador-Allende-Str. 28, 18147 Rostock, 0381-699630

Ludwigslust-Parchim

Krankenhaus Crivitz: Amtsstr. 1, 18089 Crivitz Apotheke am Schloss: Zum Sperlingsfeld 1, 19067 Leezen, 038676-492656Löwenapotheke in Pampow: Eschenweg 70, 19075 Pampow, 03867-3535Gemeindezentrum: Schmiedeweg 1, 19075 PampowStörtal-Apotheke: Störstr. 2, 19086 Plate, 03861-7094Hubertus-Apotheke: Amtsstr. 7, 19089 Crivitz, 03863-55700Ratsapotheke: Am Markt 2, 19205 Gadebusch, 03886-36032Seniorentreff: Robert-Stock-Str. 6, 19230 HagenowMehrzweckhalle: Lindenstr. 14a, 19243 WittenburgKloster: Kirchenplatz, 19246 ZarrentinBürgerhaus ‚dat olle Amtsgericht’: E.-Thälmann-Platz 6, 19249 LübtheenLinden-Apotheke: E.-Thälmann-Platz 4, 19249 Lübtheen, 038855-51009Elbetal-Apotheken OHG Sude-Apotheke: Bahnhofstr. 12a, 19258 Boizenburg, 038847-489398Nord-Apotheke: Dr. Alexander-Str. 78, 19258 Boizenburg, 038847-50412Elbetal-Apotheken OHG Boize-Apotheke: Reichenstr. 12/13, 19258 Boizenburg, 038847-52470Adler-Apotheke: Häuslerei 1, 19260 Vellahn, 038848-20316Zebef Ludwigslust e. V.: Alexandrinenplatz 1, 19288 LudwigslustSchau(m)manufaktur: Rudolf-Breitscheidt-Str. 4a, 19300 GrabowSchneider-Apotheken OHG Mühlen-Apotheke: Mühlenstr. 9, 19300 Grabow, 038756-70010Schützenhaus: Ludwigsluster Str. 28, 19303 DömitzTurnhalle: Zur Kuhdrift 1, 19306 Neustadt-GleweLewitz-Apotheke: Wabeler Str. 10, 19306 Neustadt-Glewe, 038757-20050Giebelhaus: Marstall 1, 19370 ParchimWeststadt-Apotheke: W.-I.-Lenin-Str. 23, 19370 Parchim, 03871-414566Apotheke im Parchim-Center: Ludwigsluster Str. 29, 19370 Parchim, 03971-81355Buchholz-Apotheke: Buchholzallee 2, 19370 Parchim, 03871-267747Mehrgenerationenhaus: Schulstr. 8, 19386 LübzTouristinformation: Burgplatz 2, 19395 Plau am SeeBurg-Apotheke: Steinstr. 14, 19395 Plau am See, 038735-44595Ehemalige Touristinformation: Lange Str. 63, 19399 GoldbergVereinshaus: Bahnhofstr. 15, 19406 Sternberg

Vorpommern-Rügen

Apotheke am Bodden: Lange Str. 80, 18311 Ribnitz-Damgarten, 03821-812913Bodden-Apotheke: Blaue Wiese 4, 18356 Barth, 038231-89036Strand-Apotheke: Strandstr. 44, 18374 Zingst, 038232-15201Helios Hanseklinikum Stralsund: Große Parower Str. 47-53, 18435 StralsundBernstein-Apotheke: Heinrich-Heine-Ring 107g, 18435 Stralsund, 03831-310200Apotheke an der Schwedenschanze: Heinrich-Mann-Str. 64, 18435 Stralsund, 03831-2070450Korallen-Apotheke: Hans-Fallada-Str. 1, 18435 Stralsund, 03831-308690Brunnen-Apotheke: Grünhufer Bogen 13-17, 18437 Stralsund, 03831-3075220Bahnhof-Apotheke: Tribseer Damm 2, 18437 Stralsund, 03831-292328Bodden-Apotheke: Lindenallee 25, 18437 Stralsund, 03831-47290Sonnen-Apotheke: Küterdamm 7, 18437 Stralsund, 03831-306566Rats-Apotheke: Alter Markt 6, 18439 Stralsund, 03831-298045Baltic-Apotheke: Ossenreyerstr. 56, 18439 Stralsund, 03831-303880Apotheke zu den Hellbergen: Seminarstr. 1, 18461 Franzburg, 038322-719Apotheke Velgast: Straße der Jugend 37, 18469 Velgast, 038324-384Rats-Apotheke: Mühlenstr. 2, 18507 Grimmen, 038326-2390Apotheke am Mühlentor: Bahnhofstr. 2, 18507 Grimmen, 038326-455440Rugard-Apotheke: Markt 25, 18528 Bergen auf Rügen, 03838-80340Baltic-Apotheke: Hauptstr. 12, 18546 Sassnitz, 038392-23166

Landeshauptstadt Schwerin

Fritz-Reuter-Apotheke: Wittenburger Str. 40, 19053 Schwerin, 0385-732188Sanimedius-Apotheke: Platz der Freiheit 5, 19053 Schwerin 0385-734377Löwenapotheke am Bahnhof: Grunthalplatz 10, 19053 Schwerin Apotheke im Gusanum: Wismarsche Str. 132-134, 19053 Schwerin, 0385-5213817Schlosspark-Apotheke: Schloßstr. 39, 19053 Schwerin, 0385-5557222Helios Kliniken Schwerin: Wismarsche Str. 393-397 19055 Schwerin Institut Gesundheit heißt Leben: Amtstr. 10, 19055 Schwerin, 0176-53218920Apotheke im Ärztehaus Lankow: Rahlstedter Str. 29, 19057 Schwerin, 0385-4315615 Weststadt-Apotheke: Joh.-Brahms-Str. 63, 19059 Schwerin, 0385-731340Einhorn-Apotheke: Lübecker Str. 195, 19059 Schwerin, 0385-710608Regenbogen-Apotheke: Hamburger Allee 140e, 19063 Schwerin, 0385-2002251

Nordwestmecklenburg

Efeu-Apotheke: Feldstr. 23a, 23923 Schönberg, 038828-25410Friedenshof-Apotheke: Bürgermeister-Haupt-Str. 31, 23966 Wismar, 03841-703252Anker-Apotheke: Dankwartstr. 37, 23966 Wismar, 03841-46060Markthalle: Stockholmer Str. 1, 23966 WismarHirsch-Apotheke: Am Markt 29, 23966 Wismar, 03841-282159

