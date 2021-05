Corona-Schuljahr wiederholen? „Erst mit Homeschooling quälen und dann noch sitzen lassen“ 

Rostock

Seit März ist das schulische Leben und Lernen wegen der Corona-Pandemie auf den Kopf gestellt. Der Unterrichtsausfall in MV, er hat die Schüler hierzulande besonders hart getroffen. Die Überlegungen vieler Schüler, das Schuljahr zu wiederholen, hat Verständnis bei Lesern hervorgerufen. Für andere trägt alles auf Null zu setzen nicht als Alternative.

Florian Meyer schreibt, er könne das Anliegen der Familien nachvollziehen, sinnvoll sei es zudem. „Es mag sein, dass ein paar Hochbegabte den Stoff der nächsten Klassenstufe auch so schaffen würden. Aber vielen fehlt einfach einiges, weil eben nicht alles über den PC gemacht werden konnte, was im normalen Unterricht gelehrt worden wäre. Und man kann aber auch nicht das komplette Niveau heruntersetzen in Arbeiten und Prüfungen, nur um sie irgendwie mit durchzuziehen. Spätestens in der Ausbildung werden dann plötzlich Dinge gefordert, vor denen dann einige sitzen und sagen werden: ,Ja, das hatten wir nie.’“ Meyer sagt noch, man tue den Kindern keinen Gefallen, wenn man sie jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie durchbringen wolle. „Ja, ein verlorenes Jahr ist ärgerlich, aber es sind nun mal besondere Zeiten.“

Sabine Nurso aber stellt die Frage: „Wer versichert uns denn, dass es nächstes Jahr nicht wieder so läuft?“ Michaela Ferdaoui notiert daraufhin: „Mein Sohn wäre mit dem Abi letztes Jahr fertig gewesen, aber aufgrund des Schulausfalls durch Corona hatte er ein Jahr rangehängt.“ Und nun? „Er ist zwar jetzt fertig, aber gebracht hat ihm das Jahr nichts. Wenn das kommende Jahr nicht so wird wie vor Corona bringt es nichts“, gibt Ferdaoui zu bedenken.

Simone Schirrmeister hoffe, so sagt sie es, dass diese ganze Planung bald ein Ende findet. „Es sind bald Ferien, und es ist immer noch nicht klar, an welche weiterführende Schule unsere Kinder ab der fünften Klasse kommen werden. Diese Kinder haben keinen Bezug zur neuen Schule, da es auch keinen Tag der offenen Türen gab“, beklagt Schirrmeister.

Anja Brode ergänzt, dass sie hoffe, dass wenigstens diese Entscheidung den Eltern überlassen bleibt. „Jedes Kind ist anders, also sollte auch individuell entschieden werden.“

Leon Engel sieht es so: „Du hast als Politiker versagt, wenn schon Schüler so wenig Vertrauen in dich und deine Politik haben, dass sie lieber freiwillig ein Jahr länger zur Schule gehen.“ Auch die Ankündigung weiterer Lockerungen kommentiert Engel – mit Ironie und dem Blick auf die Schulen: „Na, das ist doch super. Langsam kann wieder alles wirtschaftlich hochfahren, und Gesellschaft und Politik haben aus der Pandemie lernen können. Die Schulen werden endlich modernisiert, damit man auch in Zukunft hygienisch und modern ausgestattet lernen kann. Auch steckt man richtig viel Geld hinein, um den Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen.“

Es gibt auch Unmut bei den Eltern: „Erst mit Homeschooling quälen und dann noch sitzen lassen.“

Franzi Schilling empfindet das Wiederholen eines ganzen Schuljahres als „Strafe“. Sie begründet: „Erst mit Homeschooling quälen und dann noch sitzen lassen.“ Auch dass die Schulen nach Pfingsten wieder komplett öffnen, diskutieren die Leser.

Konztantin Baer meint: „Warum lässt man bis zu den Ferien nicht alles wie es war? Die Schulen müssen nun für die restliche Zeit wieder alles neu planen.“

Maja Schneider aber begrüßt die Entscheidung: „Jeder Tag Unterricht, den die Schüler als Präsenzveranstaltung abhalten können ist gut und richtig. Natürlich ist der versäumte Stoff nicht so leicht aufzuholen. Umso wichtiger ist es, jeden zur Verfügung stehenden Tag dafür zu nutzen.“

Von Juliane Lange