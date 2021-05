Corona-Schutz für alle? OZ-Leser mahnen Gerechtigkeit bei Impfkampagne an

Rostock

Die Aufhebung der Priorisierung bei den Corona-Impfungen vom 7. Juni an beschäftigt viele Leser. Auch und vor allem die Ankündigung von Ministerpräsidentin ­Manuela Schwesig (SPD) hat eine Debatte ausgelöst. Sie hat das Ziel vorgegeben, wonach bis spätestens 20. Juni die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger geimpft sein solle und pocht dafür beim Bund auf Verlässlichkeit bei den Impfstoff-Lieferungen.

Lars Bergemann begegnet der Aussage mit Skepsis: „Frau Schwesig will Druck machen, aber andere müssen es umsetzen.“ Bergemann mahnt Gerechtigkeit bei den Immunisierungen an. Anne Jeske schreibt: „Ja super. Impftermin für Person im Pflegesektor am 22. Juni. Läuft gut.“ Marcus Nowak fragt: „Wie soll das gehen, wenn kein Impfstoff da ist? Es ist für die Ärzte auch nicht leicht.“ Gerold Schwarz berichtet: „Ohne Eigeninitiative würde ich immer noch auf einen Impftermin warten. Die Corona-Vermittlungsmail vertröstet mich weiterhin.“ Und Stephan Meyer fügt hinzu: „Bleibt natürlich die Hoffnung, dass die Hausärzte das Tempo halten können. Denn sie haben zusätzlich noch einen Versorgungsauftrag.“

Monique Bürger meint: „Aber nicht jeder will sich impfen lassen“, woraufhin Michael Eschbaumer notiert: „Aber wie bei jeder Impfung werden auch hier diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, am Ende davon profitieren, wenn die Impfquote insgesamt hoch ist.“ Unsolidarisches Verhalten werde hier von der Gesellschaft aufgefangen, gibt Eschbaumer zu bedenken. OZ-Leserin Beatrix hingegen meint: „Unsolidarisch? Ist es nicht unsolidarisch, diese Entscheidung nicht zu akzeptieren und denen, die sich nicht impfen lassen wollen, ein schlechtes Gewissen einzureden?“ Man könne sich schließlich auch ohne Impfung solidarisch verhalten, so Beatrix. Sie verweist auf die AHA-Regeln.

Mehr Impfstoff für MV: Leser sehen keinen Handlungsbedarf

Nicole Schulz meint: „Wenn man sich nicht impfen lassen will, ist das okay. Nur leider ist man benachteiligt. Und wenn 80 Prozent geimpft sind und 20 Prozent nicht, dann sollte den 20 Prozent klar sein, dass sie sich trotzdem anstecken und schwer erkranken können.“ Das derzeitige Impftempo noch erhöhen, Karsten Böttcher erkennt für MV keinen dringenden Handlungsbedarf in der Angelegenheit. „Ich sehe, dass meine Familie und Freunde in MV bereits geimpft sind oder in den nächsten Tagen ihren Termin haben. In Schleswig-Holstein kann ich dagegen nicht mal im Traum daran denken, überhaupt in die Nähe einer Terminauswahl zu kommen.“ Hier ergänzt Anika Gottschalk: „Ich sehe ebenfalls, dass aus meinem Bekannten- und Freundeskreis aus MV schon viele geimpft sind. In Niedersachsen gibt es keine Termine mehr für Erstimpfungen. Ich versuche seit Wochen, einen Termin zu bekommen, keine Chance. Hier gibt es keinen Engpass mehr. Es ist einfach nichts da.“

Zum Stichwort Rückgabe der Grundrechte wirft Monique Franiel die Frage auf, wie man anschließend Geimpfte von Nichtgeimpften unterscheidet. „Wie will man das kontrollieren bei Menschenansammlungen? Fragt die Polizei ab sofort nach dem Impfpass?“ Schnelle Lockerungen angesichts weiter steigender Impfungen? Nein, findet Daniela Hampel. „Erleichterungen sollte es erst geben, wenn alle ein Impfangebot erhalten haben. Erst wurde von Jüngeren Solidarität gefordert. Jetzt umgekehrt, will niemand mehr was davon wissen.“ Tanja Spitzmacher fordert „Rücksichtnahme für Nichtgeimpfte“ ein.

Von Juliane Lange