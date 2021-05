Schwerin

Der Schreck ist groß: Da hat man sich vor dem Friseurbesuch oder dem Kaffee bei den Großeltern auf Corona getestet, der Test war nach den geforderten 15 Minuten Wartezeit negativ – doch bei der Rückkehr ist er es nicht mehr. Zwei oder drei Stunden nach der Probe zeigt er plötzlich zwei Streifen an. Wer seinen Corona-Selbsttest nach der Anwendung nicht entsorgt, der könnte diesem Phänomen unerwartet gegenüber stehen. Doch was bedeutet das? Bin ich doch infiziert und habe womöglich meinen Friseur oder Oma oder Opa angesteckt?

Nein, keine Panik. Das bedeutet es nicht – und darauf verweisen auch sämtliche zugelassenen Hersteller von Corona-Selbsttests in ihrer Packungsbeilage. Für sämtliche Selbsttests gelten dieselben Regeln, welche Einfärbung des Teststreifens einen negativen (Strich bei „C“ für „control“), einen positiven (Striche bei „C“ und „T“ für „test“) oder einen ungültigen Test steht (kein Strich bei „C“, unabhängig vom Strich bei „T“).

Je nach nachgewiesener Virenlast kann der „T“-Strich unterschiedlich stark sichtbar sein – schon eine leichte Verfärbung bedeutet bei einem korrekten Test, dass Corona-Viren nachgewiesen wurden.

Hersteller stellen klar: Ergebnis nach 30 Minuten ungültig

Doch können diese Viren auch Stunden nach dem Test noch einen neuen Strich auf dem Teststreifen entstehen lassen? Dazu machen die Hersteller in ihren Beilagen deutliche Aussagen: Gültig ist das Ergebnis, das nach 15 Minuten angezeigt wird – spätestens nach einer halben Stunden taugt das angezeigte Ergebnis nicht mehr als Nachweis einer Infektion.

„Nach mehr als 30 Minuten darf das Testergebnis nicht mehr abgelesen und gewertet werden, da ein falsches Ergebnis angezeigt werden kann“, informiert etwa der Schweizer Testproduzent Roche. Auch beim deutschen Hersteller Careline heißt es: „Ein nach 30 Minuten angezeigtes Ergebnis ist ungültig.“

Auch weisen die Hersteller darauf hin, warum ein Teststreifen nach zu langer Wartezeit fälschlicherweise ein positives Ergebnis anzeigen kann: In den Packungsbeilagen steht, dass Testkits auch bei Raumtemperatur nach ihrer Öffnung nur kurz funktionsfähig bleiben. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können die Aussagekraft eines Tests demnach leicht beeinflussen.

Positives Ergebnis nach 15 Minuten – Was tun?

Ist der Test nach den vorgegeben 15 Minuten positiv, ist auch das kein eindeutiger Beleg für eine Infektion mit dem Coronavirus, da die falsch positive Fehlerquote relativ hoch ist. Dennoch gilt: Wer sich in MV selbst testet und zwei Striche als Ergebnis erhält, sollte den Kontakt mit anderen Personen vermeiden und einen Arzt oder das Gesundheitsamt anrufen, um einen PCR-Test zu vereinbaren. Mit diesem wird das Selbsttest-Ergebnis dann überprüft.

Wer sich lieber von geschultem Personal testen lassen möchte, kann das mindestens einmal in der Woche an vielen Stellen in MV kostenlos tun. Rund 360 Schnelltestzentren stehen aktuell im Land bereit. Die Landkreise, kreisfreien Städte, Apotheken sowie zahlreiche Hilfsorganisationen und weitere Unterstützer beteiligen sich intensiv am Aufbau eines flächendeckenden Netzes. Eine Übersicht der Testzentren finden Sie hier.

Von OZ