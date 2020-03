Covid-19 - Schutz vor Corona in Supermärkten & Co.: In MV sind Sicherheitsdienste besonders gefragt

Sie bewachen Supermärkte, Krankenhäuser, Banken, messen Fieber, sorgen für Abstand, desinfizieren: Die Sicherheitskräfte in MV haben in der Corona-Krise alle Hände voll zu tun. Sie sorgen dafür, dass sich Kunden und Mitarbeiter an die Vorschriften halten.