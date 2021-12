Corona: Silvester-Reise der „Aidanova“ in Lissabon unterbrochen

Kiel

Die Silvesterreisen sind bei Kreuzfahrten immer ein Höhepunkt. Ein Treffpunkt ist dabei die Insel Madeira, in deren Hafen Funchal zu Silvester ein Höhenfeuerwerk den Jahreswechsel begleitet. In diesem Jahr wird dort aber ein Schiff fehlen.

Die „Aidanova“ der Rostocker Reederei Aida Cruises musste das Auslaufen in Richtung Madeira am Donnerstag während des Hafenbesuchs in Lissabon absagen. 3000 deutsche Urlauber hängen deshalb jetzt am Tejo fest.

Der offizielle Grund für den Stopp der Festtagsreise ist ein Mangel an Crewmitgliedern für die sichere Fahrt des Schiffes. Weitere Details nannte die Reederei am Donnerstag noch nicht.

Corona: Crewmitglieder positiv getestet

Nach ersten Informationen wurden mehrere Crewmitglieder an Bord positiv auf Covid19 getestet und in Lissabon ausgeschifft. Diese Lücken in der Crew müssen vor der Weiterfahrt durch neues Personal in Lissabon aufgefüllt werden.

Bei der Hafenverwaltung von Lissabon wurde deshalb die Liegeplatzreservierung für das große Schiff am Kreuzfahrtterminal von zwei auf fünf Tage verlängert.

Nach der aktuellen Segelliste des Hafens von Lissabon soll die „Aidanova“ nun am Sonntag um 18 Uhr von der portugiesischen Hauptstadt aus Kurs auf Lanzarote nehmen. Bis dahin sollen die Crewmitglieder wieder aufgefüllt werden. Sollten die Crewmitglieder früher am Schiff eintreffen, kann die Fortsetzung der Silvester-Reise auch vorgezogen werden.

Von Frank Behling