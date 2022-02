Corona-Situation in MV am Sonntag: Mehr Menschen im Krankenhaus

Rostock

Zehn weitere Menschen werden seit gestern mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt. Insgesamt betrifft dies laut des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) 383 Menschen. Vergangenen Sonntag waren es 310. Intensivmedizinisch müssen 79 Menschen behandelt werden, der Wert hat sich seit Sonnabend nicht verändert, es sind zwei mehr als in der Vorwoche. Es gibt seit gestern außerdem keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in MV zu beklagen.

Ein Blick auf die Corona-Zahlen in MV

Insgesamt meldet das Lagus 1300 neue Infektionen, 114 weniger als in der Vorwoche und über die Hälfte weniger als gestern (2651). Die meisten Ansteckungen meldet Vorpommern-Greifswald, dort gibt es 380 neue Fälle, die wenigsten kamen aus Schwerin mit 40 Neuinfektionen.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 13.02.2022) 7-Tage-Inzidenz: 1371,8

1371,8 Hospitalisierungs-Inzidenz: 8,0

8,0 ITS-Auslastung: 13,3 %

13,3 % Einmal geimpft: 73,9 % (Stand: 11.02.2022)

73,9 % (Stand: 11.02.2022) Vollständig geimpft: 73,1 % (Stand: 11.02.2022)

73,1 % (Stand: 11.02.2022) Geboostert: 53,3 % (Stand: 11.02.2022)

53,3 % (Stand: 11.02.2022) Neue Fälle: 1300

1300 Derzeit infiziert: rund 42 404 (-1264)

rund 42 404 (-1264) Im Krankenhaus: 383 (-10)

383 (-10) Auf einer Intensivstation: 79 (+/-0)

79 (+/-0) An oder mit Corona verstorben: 1690 (+/0)

Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt in MV aktuell bei 8 (- 0,3 zum Vortag), die ITS-Auslastung bei 13,3 Prozent (+ 0,1), die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bei 1371,8 (- 9,5).

Aktuell zwei Landkreise auf der Corona-Warnstufe rot

Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen ist derzeit in Vorpommern-Greifswald mit 10,6 am höchsten, entsprechend bleibt der Landkreis auf der Corona-Stufenkarte im roten Bereich. Der Landkreis Rostock ist heute in den roten Bereich gerutscht, die Hospitalisierungsrate liegt dort bei 9,2. In der Mecklenburgischen Seenplatte sank der Wert auf 8,9, in Ludwigslust-Parchim auf 8,5. Schwerin liegt den dritten Tag in Folge wieder im orangenen Bereich, der Wert beträgt heute 8,4. Am niedrigsten ist er mit 3,8 in Nordwestmecklenburg.

Grundsätzlich gelten in Schwerin, Vorpommern-Greifswald, der Mecklenburgischen Seenplatte und Ludwigslust-Parchim weiterhin strenge Corona-Regeln, weil die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen noch nicht wieder fünf Tage in Folge unter 9 lag. In Schwerin könnten die Corona-Maßnahmen frühestens am Donnerstag gelockert werden, an der Mecklenburgischen Seenplatte und in Ludwigslust-Parchim am Samstag.

ITS-Auslastung an der Mecklenburgischen Seenplatte am höchsten

Die Auslastung der Intensivstationen ist mit 20 Prozent an der Mecklenburgischen Seenplatte am höchsten und in der Hansestadt Rostock und dem Landkreis Rostock mit 10,5 Prozent am niedrigsten. Die anderen Landkreise rangieren zwischen zwölf und 14 Prozent.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 13.02.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater/Museen: 2G plus

2G plus Bibliotheken: 2G plus

2G plus Schwimmbäder: 2G plus; SN, VG, MSE, LUP: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine)

2G plus; SN, VG, MSE, LUP: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine) Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/Konzerte: 2G plus; SN, VG, MSE, LUP: maximal 1500 im Innenbereich und maximal 10 000 im Außenbereich

2G plus; SN, VG, MSE, LUP: maximal 1500 im Innenbereich und maximal 10 000 im Außenbereich Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal zehn Personen (Ungeimpfte: ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Die höchste 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen hat Ludwigslust-Parchim

Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen beträgt in Ludwigslust-Parchim 1611,1, am niedrigsten fällt dieser Wert an der Mecklenburgischen Seenplatte aus, dort liegt er bei 904,5. Die Inzidenzen der anderen Landkreise liegen zwischen 1300 und 1600.

Von OZ