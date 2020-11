Schwerin

Die Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag im Vergleich zu den Vortagen drastisch angestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete 144 neue Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus. Dem Lagus zufolge sind derzeit in 43 Schulen Corona-Infektionen gemeldet. Betroffen seien 79 Schüler und 16 Lehrer. In 16 Kitas und Horten seien Corona-Fälle bei jeweils 14 Kindern und Erziehern oder Mitarbeitern registriert worden.

39 Schulen von Quarantäne-Maßnahmen betroffen

Das Bildungsministerium meldete am Abend geringere Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Schulen, Schüler und Lehrer. Dem Ministerium zufolge sind momentan 39 Schulen von Quarantäne-Maßnahmen betroffen. Vier Grundschulen in Güstrow, Parchim, Grevesmühlen und Lübow (beide Nordwestmecklenburg) seien vorübergehend geschlossen. Landesweit gab es demnach in den vergangenen zwei Wochen 40 Indexfälle bei Schülern sowie Lehrkräften, die innerhalb der Schulen insgesamt 13 Folgefälle nach sich zogen.

Schulen keine Hotspots

Diese Entwicklung rechtfertige es, weiterhin auf Präsenzunterricht in setzen, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). „Schulen sind weiterhin kein Hotspot.“ Derzeit seien weniger als 0,02 Prozent der Schüler betroffen, bei den pädagogischen Mitarbeitern seien es 0,067 Prozent. Etwa 4100 Schüler und knapp 300 Lehrkräfte von allgemein bildenden und beruflichen Schulen seien in Quarantäne.

Von dpa