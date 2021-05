Personen, die bereits vollständig geimpft sind oder genesen sind, haben seit einigen Wochen wieder mehr Freiheiten in MV. Wie eine überstandene Corona-Infektion nachgewiesen werden kann, hängt allerdings vom Wohnort ab. Die Landkreise gehen bei der Erstellung der Nachweise ganz unterschiedlich vor. Ein Überblick.

Nach Covid-Erkrankung: So weisen Genesene in MV ihre Corona-Infektion nach

Covid-19 - Nach Covid-Erkrankung: So weisen Genesene in MV ihre Corona-Infektion nach

Covid-19 - Nach Covid-Erkrankung: So weisen Genesene in MV ihre Corona-Infektion nach