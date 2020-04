Der Eimer mit Seifenlauge Quelle: OVE ARSCHOLL

Tägliche Intensivreinigungen

Selbst das Lenkrad wird gründlich gereinigt. Quelle: OVE ARSCHOLL

Große Busse, Absperrungen, Online-Tickets

Auch der Stopp-Knopf wird mit Seifenlauge desinfiziert. Quelle: OVE ARSCHOLL

Beförderung ohne gültigen Fahrschein

Stephan Seeger reinigt bei Rebus in Bad Doberan den Entwerter. Quelle: OVE ARSCHOLL

Bus- und Bahnfahrer noch nicht in Kurzarbeit

Die Verkehrsunternehmen berichten, dass deutlich weniger Menschen aufgrund der aktuellen Situation die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. „Und weil ihnen der Anlass fehlt“, so Nienkerk. Im Berufsverkehr sei die Auslastung allerdings stabil. Auch, wenn die Unternehmen die finanziellen Auswirkungen spüren, befinde man sich in einer Zeit, „in der die Vernunft vorgeht“, betont Nienkerk. Die Betriebe können ihr Personal noch beschäftigen, „Kurzarbeit mussten wir bisher nicht anmelden“, sagt Fischer. Mit dem Betriebsrat befinde man sich hier aber in Absprache, wie es ausgehe, sei noch offen.

Türen öffnen automatisch

Alle Teile, die von Fahrgästen angefasst werden, müssen täglich gründlich abgewischt werden. Quelle: OVE ARSCHOLL

Wie lange eine Ansteckung mit Covid-19 über Flächen wie etwa Haltegriffe und Knöpfe möglich ist, ist bisher noch unklar. Das Robert-Koch-Institut macht dazu keine Angaben, da die einzurechnenden Faktoren zu vielfältig seien. Die US-Gesundheitsbehörde CDC geht davon aus, dass die Infektion noch bis zu 24 Stunden später über solche Flächen möglich ist.

Fünf Verhaltenstipps in Bus und Bahn Zum Schutz der Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs ist in vielen Bussen die vordere Eingangstür gesperrt. Auch die erste Sitzreihe hinter dem Fahrer ist nicht zugänglich. Benutzen Sie die hintere Tür und halten Sie Abstand vom Fahrer. Oft öffnet der Fahrer die Tür automatisch. Platzieren Sie sich so in Bus und Bahn, dass ein Mindestabstand von mindestens 1,50 Meter zu anderen Personen gewahrt wird. Desinfizieren oder waschen Sie sich die Hände, wenn möglich, bevor und nachdem Sie ein öffentliches Verkehrsmittel genutzt haben. Vermeiden Sie so viel physischen Kontakt wie möglich. Zahlreiche Kunden-Center wurden geschlossen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail an das Beförderungsunternehmen. Fahrkarten können aufgrund der Infektionsgefahr vielerorts nicht mehr im Bus gekauft werden. Die beste Möglichkeit, schnell und sicher Fahrscheine zu erwerben, ist digital. Der Verkehrsverbund Warnow empfiehlt die Nutzung der App (www.verkehrsverbund-warnow.de). Außerdem stehen vielerorts Fahrscheinautomaten zur Verfügung.

Von Lea-Marie Kenzler