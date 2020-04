Drei Corona-Todesfälle in MV • Landesregierung will die Maßnahmen mindestens bis zum 20. April beibehalten oder sogar verlängern • Ansteckungen im Altenheim nimmt zu • Millionen Soforthilfe für Wirtschaft in MV • Alle Informationen und Entwicklungen zur Corona-Lage in MV gibt es hier unserem Liveticker.