Die kommenden acht Tage werden in MV über mögliche Lockerungen oder gar eine Verschärfung der Corona-Regeln entscheiden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) appellierte am Dienstag in Schwerin an alle Einwohner, die geltenden Regeln einzuhalten und Kontakte einzuschränken. In der Wirtschaft wachsen Hoffnung und Druck, heruntergefahrene Branchen im Dezember wieder hochzufahren.

„Wir werden uns Ende November die ganzen Wirkung anschauen“, so Schwesig. Sie widersetzte sich am Montag gegen verschärfte Regeln, die Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) gern bundesweit gesehen hätte. Hieße: Maskenpflicht im Unterricht und geteilte Klassen in Schulen, Reduzierung sozialer Kontakte auf maximal einen weiteren Hausstand. Dies sei in MV nicht nötig, ist Schwesig überzeugt. Denn die Corona-Infektionszahlen gehen wieder zurück. In den vergangenen sieben Tagen habe es 695 neue Fälle gegeben, weniger als zuvor.

Schwesigs Signal: Lockerungen könnten möglich sein

Das nährt die Hoffnung auf einen „Sonderweg für MV“, wie Teilnehmer des MV-Gipfels mit Schwesig am Dienstag erklären. Einmal im Monat trifft sich die Ministerpräsidentin, um mit Landräten, Wirtschaft oder Gewerkschaften über kommenden Strategien zu beraten.

Schwesig habe signalisiert, dass bei weiter sinkenden Corona-Zahlen zum Beispiel die Gastronomie wieder für Gäste öffnen könnte. Bedenken seien von den Landkreisen gekommen, ist zu hören, denn Touristen aus Corona-Risiko-Gebieten wolle man nicht.

Schwesig hält sich bedeckt zur Strategie für die kommenden Wochen. Am Mittwoch, 26. November, treffe sie wieder Merkel und die Regierungschefs der anderen Bundesländer, um die Lage neu zu bewerten. In MV sind Vorbereitungen getroffen, um mögliche Beschlüsse schnell umzusetzen. Am 27. November soll der Landtag zu einer Sondersitzung zusammenkommen, tags darauf der nächste MV-Gipfel stattfinden.

Von Frank Pubantz