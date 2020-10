Rostock/Güstrow

Das letzte Mal Theater, Kino und Party vor dem Lockdown – doch genau das macht den Behörden in und um Rostock Sorgen: Weil die Fallzahlen sowohl im Landkreis als auch in der Hansestadt weiter steigen, sich aber nach wie vor zu viele Menschen nicht an die Regeln halten wollen, verschärfen das Landratsamt und das Rathaus bereits ab Sonnabend die Corona-Einschränkungen. So gilt in der gesamten Region bereits am Wochenende ab 1 Uhr eine Sperrstunde für Restaurants, Bars und Kneipen.

So ist die Lage

„Wir müssen schon vor dem bundesweiten Lockdown am Montag reagieren“, sagt Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze. Ähnlich äußert sich auch Michael Fengler, Sprecher des Landkreises: Nachdem dort die steigende Zahl von Corona-Fällen vor allem auf drei Ausbrüche an Gymnasien in Bützow und Güstrow sowie eine Geburtstagsparty in der Kreisstadt zurückzuführen waren, gäbe es nun auch neue Cluster in Bad Doberan, Kühlungsborn, Liebingshof und Kröpelin.

Betroffen, so Fengler, seien eine Arztpraxis, ein Pflegedienst, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen und ein Pflegeheim. „Allein wegen der zurückliegenden Sars-CoV-2-Ausbrüche in Schulen in Güstrow, Bernitt und Kühlungsborn sowie einer Kita in Güstrow sind rund 1000 Menschen in Quarantäne.“ Auch in Rostock wurden weitere Fälle aus Schulen gemeldet.

Das gilt ab Sonnabend

In der gesamten Region gilt ab Sonnabend eine erweiterte Maskenpflicht – zum Beispiel auf den Wochenmärkten im Landkreis, aber auch in den Rostocker Einkaufszentren wie dem Rostocker Hof, dem KTC, dem Warnow-Park oder dem Doberaner Hof.

Zwischen 1 Uhr und 6 Uhr müssen Kneipen, Bars und Restaurants geschlossen bleiben. Es gilt eine Sperrstunde. In dieser Zeit dürfen auch Geschäfte, „Spätis“ oder Tankstellen keinen Alkohol mehr verkaufen.

Auch strengere Kontaktbeschränkungen treten in Kraft: In Rostock sind Zusammenkünfte und Feiern im Familien- und Freundeskreis mit mehr als 25 Teilnehmern in Gaststätten untersagt. Private Zusammenkünfte dürfen nur bis zu 15 Personen umfassen; einerlei ob in der privaten Häuslichkeit oder an anderen Orten.

Auch bei Veranstaltungen dürfen in geschlossenen Räumen maximal 200 Personen dabei sein, unter freiem Himmel maximal 500.

Rostock kontrolliert verstärkt

Mit Sorge blicken die Behörden in der Hansestadt vor allem auf die Szeneviertel und den Stadthafen am Wochenende. Nach OZ-Informationen befürchten die Ordnungshüter, dass sich dort Hunderte junger Menschen treffen könnten – ohne Abstand und Maske.

In den sozialen Medien sollen entsprechende Aufruf zum gemeinsamen Feiern kursieren. Stadtsprecher Kunze kündigt deshalb an, dass Rostock die Kontrollen am Wochenende erneut verschärfen werde: „Der Kommunale Ordnungsdienst wird im Einsatz sein, um die Einhaltung der Regeln zu überwachen.“

Von Andreas Meyer