Die Landräte in MV legen sich mit der Landesregierung an. Doch nun schlägt Innenminister Lorenz Caffier (CDU) zurück und verteidigt seine Chefin, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Strengere Regeln seien noch nicht nötig. Vor allem über Landrat Sebastian Constien (SPD) ärgert sich der Minister: „Er sollte wissen, was rechtlich möglich ist.“