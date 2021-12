Rostock

Der Theater-Besuch mit der Schulklasse – abgesagt. Sport in der Schule – ausgesetzt bis Jahresende. Und auch Basketball- und Fußballtraining nach dem Unterricht fallen aus. Die immer strengeren Corona-Regeln – erneut treffen sie die Jüngsten in MV besonders hart.

Doch eine Gruppe junger Mütter aus Rostock hat genug davon. „Die Kinder müssen ausbaden, was die Politik bei den Erwachsenen seit Monaten versäumt hat“, klagt Jennifer Wilken (35), Mutter aus Rostock.

Unterstützung bekommen die Eltern von Kinderärzten: „Die Allerkleinsten und auch Kinder, die in der Schule regelmäßig getestet werden, dürfen wir vom gesellschaftlichen Leben – von Sport und Kultur – nicht ausschließen“, sagt Steffen Büchner, Mediziner aus Güstrow und Sprecher des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte. Am Dienstagabend lenkte das Land ein: Ab Mittwoch gilt der Schülerausweis als Testnachweis. Extra-Tests für Schulkinder sind nicht mehr nötig.

Die Jüngsten verzichten schon wieder

Jennifer Wilken ist ehrlich: „Manchmal verliere ich bei all den unterschiedlichen Regeln für Kinder den Überblick“, gibt die Mutter offen zu. Die Führungskraft aus der Medizinprodukte-Branche hat drei Kinder – in drei unterschiedlichen Altersgruppen: Die jüngste Tochter ist fünf, für sie gibt es quasi gar keine Regeln. Auch keine Testpflichten in der Kita oder beim Restaurantbesuch. Beim Sohn aber wird es schon komplizierter. Der ist sieben Jahre alt, geht in die Grundschule. „Zwei Mal die Woche wird er in der Schule getestet, bald drei Mal. Und dennoch wird er von fast allen Aktivitäten ausgeschlossen“, so Wilken.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Theater-Besuch mit der Klasse wurde gestrichen. Schulsport hat die Ministerin abgesagt, der Vereinssport steht auch vor dem Aus. „Die Trainer müssen sich jedes Mal auch tagesaktuell und in einem Testzentrum testen lassen. Aber wann sollen Ehrenamtler das nach der Arbeit noch schaffen?“ Und selbst die Geburtstagsfeier mit der Familie im Restaurant wurde zum Problem – bisher jedenfalls.

Keine Extra-Tests mehr

Obwohl schon in der Schule getestet, brauchten die Kinder für so ziemlich jede andere Aktivität einen weiteren Test – bisher jedenfalls. „Ab Mittwoch reicht der Schülerausweis oder ein Test-Nachweis aus den Schulen aus. Schüler müssen sich dann nicht extra testen lassen“, verkündeten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Abend.

Der Schülerausweis gelte die gesamte Woche über als Nachweis, weitere Tests sind unnötig. „Wir wollen damit auch die angespannte Lage in den Test-Zentren entzerren“, so Schwesig. Und: Auch für die Musikschule, den Vereinssport und andere Aktivitäten – den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder beim Einkaufen – soll der Nachweis der Schule gelten. Während der Ferien jedoch müssen auch die Kinder wieder in die Test-Zentren.

„Die Kinder haben gelitten“

„Jede Aktivität mit Kindern ist ein riesiger Aufwand für Familien. Selbst der Einkaufsbummel!“, sagt Reciane Costa. Die 44-Jährige hat zwei Kinder – zehn und 14 Jahre alt. „Kinder wurden bislang wie Ungeimpfte behandelt. Das war unfair.“ Die neue Regelung begrüßt sie ausdrücklich. Denn die Impfung ist bisher erst ab 12 Jahren empfohlen. Ein Impfstoff für jüngere Kinder ist zwar zugelassen, aber noch nicht verfügbar. „Die Kinder haben 2020 im Lockdown gelitten. Sie durften nicht zur Schule, ihre Freunde nicht sehen.“

In der Bundesliga seien die Stadien voll, aber Schulsport gibt es nicht mehr. Auf dem Weihnachtsmarkt dürfen die Erwachsenen mit Bändchen feiern, aber um mit Kindern einen Film im Kino zu sehen, mussten Familien bislang stundenlang an Teststationen anstellen. „Die Kinder werden verlässlich mehrmals die Woche getestet, sitzen den ganzen Tag mit Maske in der Schule und im Hort. Das gibt es in keinem Büro, an keinem Arbeitsplatz“, klagt Costa. Wilken pflichtet bei: „Mein Sohn fragt mich schon, ob mit ihm etwas nicht stimme – oder weshalb er sonst weniger dürfe als die Großen.“ In Schulen gilt Maskenpflicht, aber nicht in Büros und Betrieben.

Kinderärzte: „Das reicht aus“

Die Kinderärzte im Land halten den neuen Ansatz – also das die Schultests ausreichend sind – für richtig: „Ja, bei den Kindern im schulpflichtigen Alter haben wir die höchsten Inzidenzen. Aber das überrascht doch niemanden wirklich. Diese Gruppe ist auch die einzige, die wir zwei, drei Mal die Woche durch eine offizielle Stelle testen lassen“, sagt Kinderarzt Steffen Büchner. „Wir finden die Infektionen bei den Jüngsten rechtzeitig.“ Die Tests in den Schulen seien völlig ausreichend: „Wir dürfen die Kinder nicht noch mit mehr Tests quälen, damit sie zum Beispiel Sport treiben können.“

Von Andreas Meyer