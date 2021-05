Rostock

Die Restaurants machen nach monatelanger Schließung endlich wieder auf – allerdings mit Testpflicht. Und das ausgerechnet an den Feiertagen über Pfingsten, wo doch die meisten Testzentren geschlossen sind. Einige bieten allerdings extra Öffnungszeiten für den Pfingstsonntag-und Montag.

Wer also zum ersten Mal wieder schön Essen gehen möchte und nicht weiß, wo er an einen aktuellen Test herbekommt, wird hier fündig. Wir haben Ihnen eine Auswahl an Schnelltestzentren in den einzelnen Regionen zusammengestellt:

Testzentrum Bad Doberan und Kühlungsborn über Pfingsten

Auch in Bad Doberan und Kühlungsborn wurden die Öffnungszeiten erweitert. Dort ist jetzt auch samstags geöffnet. Wie Sie dort an einen Termin kommen, das zeigen wir Ihnen hier: Testzentren in Bad Doberan und Kühlungsborn jetzt auch samstags geöffnet.

Testzentren über Pfingsten in Nordwestmecklenburg

In Nordwestmecklenburg gibt es 33 Corona-Schnelltest-Zentren, von denen aber nur ein Teil am Wochenende geöffnet ist. So bietet zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz im Landkreis an einigen Orten kostenlose Schnelltests an den Feiertagen an. Wo Sie diesen noch sonnabends und sonntags bekommen, lesen Sie hier: Nordwestmecklenburg: Hier bekommen Sie die Schnelltests für den Restaurantbesuch

Testzentren über Pfingsten in Stralsund

Auch in Stralsund öffnen Bars und Restaurants über Pfingsten. Die Gastronomen erwarten einen ersten Besucher-Ansturm. So erklärt sich das Helios Hanseklinikum Stralsund bereit, an den Feiertagen auch Corona-Schnelltests durchzuführen. Wo Sie vor dem Restaurant-Besuch in Stralsund noch einen Corona-Schnelltest machen können – und was Geimpfte und Genesene beachten sollten – lesen Sie in diesem Beitrag: Essen gehen an Pfingsten in Stralsund: Hier klappt es mit dem Corona-Schnelltest.

Testzentren über Pfingsten auf der Insel Rügen

Normalerweise sind die Testmöglichkeiten am Wochenende und an Feiertagen begrenzt. Doch einige Anbieter auf der Insel Rügen haben sich dazu entschlossen, die Schnelltests über die gesamten Feiertage hinweg anzubieten. So zum Beispiel das Fitnesscenter „Rügen Fit“. Wo Sie sich noch testen lassen können auf der Insel, das erfahren Sie in diesem Text: Schlemmen auf Rügen an Pfingsten: Hier können Sie sich testen lassen.

Testzentren über Pfingsten in Greifswald

Ein negativer Schnelltest ist auch Voraussetzung für einen Restaurantbesuch im Innenbereich in Greifswald. In der Hansestadt erweitert das Testzentrum am Fischmarkt seine Zeiten und ist auch an den Feiertagen geöffnet. Ab Mittwoch kommt ein weiteres Testzentrum in der Hansestadt dazu. Mehr dazu haben wir Ihnen hier zusammengestellt: Greifswald: Hier bekommen Sie an Pfingsten einen Corona-Schnelltest.

Testzentren im Landkreis Ludwigslust-Parchim über Pfingsten

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben viele Testzentren über die Feiertage geschlossen. In einigen Landkreisen wurden aber auch Sonderzeiten für Pfingsten festgelegt. Während das Testzentrum in Crivitz zum Beispiel nur am Montag öffnet, haben jene in Parchim oder Goldberg an beiden Tagen für ein paar Stunden geöffnet. Welche noch dazu zählen, erfahren Sie hier: Diese Testzentren haben über Pfingsten in Ludwigslust-Parchim geöffnet.

Testzentren in Schwerin über Pfingsten

In der Landeshauptstadt bieten viele Apotheken einen Corona-Schnelltest an. Die haben aber an den Feiertagen geschlossen. Das Testzentrum am Pfaffenteich ist zum Beispiel an beiden Tagen geöffnet und hat noch freie Termine. Wie sie daran kommen und wo Schnelltests in Schwerin noch möglich sind, lesen Sie hier: Hier können Sie sich in Schwerin über Pfingsten testen lassen.

Testzentren im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte über Pfingsten

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gibt es mehr als 60 Stationen, wo sich Menschen auf das Coronavirus testen lassen können. Viele der Testzentren sind Apotheken und an den Feiertagen geschlossen. Einige andere eingerichtete Zentren, wie jenes in Neubrandenburg haben aber auch gesonderte Öffnungszeiten. Wo Sie im Landkreis über Pfingsten an einen Test kommen, haben wir Ihnen hier zusammengestellt: Mecklenburgische Seenplatte: Hier kommen Sie über Pfingsten an einen Corona-Test

