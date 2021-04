Corona-Testpflicht an Schulen in MV: Das gilt es zu beachten

Rostock

Mit der neuen Bundesinfektionsschutzverordnung wird die Corona-Testrategie an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern neu geregelt. Demnach müssen sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und andere an der Schule Beschäftigte zwei Mal in der Woche auf das Coronavirus testen lassen.

Kitas und Schulen sollen die ersten Einrichtungen sein, die wieder öffnen dürfen, wenn die landesweite 7-Tage-Inzidenz mindestens eine Woche unterhalb des Inzidenzwertes von 100 liegt.

Ab spätestens Mittwoch (28.4.) gilt die Testpflicht. Ein negatives Testergebnis ist Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht beziehungsweise an Präsenzangeboten der Schule.

Für wen gilt die Testpflicht an Schulen?

Die Corona-Testpflicht gilt für Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht beziehungsweise Wechselunterricht oder anderen Präsenzangeboten teilnehmen oder in der organisierten Notfallbetreuung an den Schulen betreut werden. Auch die Lehrkräfte, pädagogisches Personal und sonstige in den Schulen tätigen Personen benötigen einen negativen Corona-Schnelltest. Eltern und andere Personen, die das Schulgelände betreten wollen, brauchen ebenfalls ein negatives Testergebnis.

Für wen gilt die Testpflicht an Schulen nicht?

Schülerinnen und Schüler, die in diesen Wochen ihre Abschlussprüfungen schreiben, brauchen keinen negativen Coronatest vorlegen.

Wann werden die Tests durchgeführt?

Die Regelung gilt spätestens ab Mittwoch, den 28. April. Dann müssen sich die Personen, die am Schulbetrieb mitwirken, an zwei bestimmten, nicht aufeinanderfolgenden Tagen einer Schulwoche testen lassen. Die Testung ist selbst dann verpflichtend, wenn die Betreffenden nur an einem Tag in der Woche in der Schule anwesend sind.

Wo werden die Tests durchgeführt?

Die Schnelltests können direkt in der Schule vor dem Unterricht durchgeführt werden, die Schulen haben von der Landesregierung Schnelltestkits zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn der Test in der Schule durchgeführt wird, ist eine Einverständniserklärung, unterschrieben durch die Eltern, nötig.

Muss der Coronatest in der Schule durchgeführt werden?

Die Selbsttests werden weiterhin grundsätzlich an den Schulen durchgeführt. Wenn jedoch die Schule in ihrer Schulkonferenz entscheidet, dass Selbsttests auch zu Hause durchgeführt werden sollen, bleibt dies ebenso möglich. Sollte der Corona-Schnelltest zu Hause möglich sein, müssen die Eltern nach dem Test eine Selbsterklärung über das Testergebnis ausfüllen. Das Formular gibt es in den Schulen oder auf der Internetseite des Bildungsministeriums MV. Auch hier gilt: Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Welche Möglichkeiten gibt es noch?

Eine Bescheinigung eines tagesaktuellen Antigen-Schnelltests wird auch akzeptiert, sofern dieser nicht älter ist als 24 Stunden. Das negative Testergebnis kann durch ein Testzentrum, einer Arztpraxis oder an anderer zulässiger Stelle bescheinigt werden.

Was ist, wenn ich mein Kind nicht testen lassen möchte?

Schülerinnen und Schüler, die der Testverpflichtung des Bundesgesetzes nicht nachkommen, entscheiden sich damit, nicht an den Präsenzangeboten bzw. dem Unterricht teilzunehmen. Sie erhalten Aufgaben zur eigenständigen Bearbeitung, haben jedoch keinen Anspruch auf Beschulung in Distanz.

Was passiert nach einem positiven Schnelltest?

Ein positiver Selbsttest stellt zunächst nur einen Anfangsverdacht auf eine mögliche Infektion dar. Wenn ein Schnelltest in der Schule positiv ausgefallen ist, wird die Schülerin oder der Schüler in einem gesonderten Raum betreut und muss von den Eltern abgeholt werden. Anschließend ist ein PCR-Test durchzuführen, denn erst damit kann abschließend festgestellt werden, ob tatsächlich eine Infektion vorliegt.

Fällt dieser PCR-Test negativ aus, kann die Schule wieder besucht werden. Fällt dieser PCR-Test positiv aus, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt vor Ort über das Kontaktmanagement und das weitere Vorgehen in der Schule.

Von Stefanie Ploch