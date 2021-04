Schwerin

Von Samstag, den 1. Mai an fällt die Testpflicht für komplett gegen Corona geimpfte Menschen in Mecklenburg-Vorpommern weg. Damit können sie zum Beispiel ohne negativen Schnelltest zum Friseur, in den Zoo oder in den Baumarkt gehen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Kabinetts sagte. Die Corona-Landesverordnung sei entsprechend geändert worden.

Warum fällt für die Geimpften die Testpflicht weg?

Für vollständig geimpfte Menschen ist der Schutz gegen das Coronavirus höher, als wenn man nicht geimpft ist und einen Schnelltest gemacht hat, so Manuela Schwesig in einem Livestream. Daher können die Geimpften so behandelt werden, als wenn sie einen negativen Test mitbringen. So sollen viele Lebensbereiche für die Geimpften wieder leichter werden. Auch für die Einrichtungen ist dies eine Erleichterung.

Wie viele Menschen in MV betrifft das bisher?

Bisher haben im Nordosten rund 106 000 Menschen den vollständigen Impfschutz. Angestrebt sei, dass im Mai weitere rund 100 000 Menschen im Land ihre zweite Spitze gegen Covid-19 bekommen.

Welche Voraussetzungen gelten für die Befreiung der Testpflicht?

Die Befreiung der Testpflicht gilt in MV erst dann, wenn man den vollständigen Schutz erhalten hat, das heißt je nach Impfstoff eine oder beide Impfungen. Zudem muss die Impfung für die vollständige Immunisierung mindestens 14 Tage her sein.

Außerdem dürfen die Personen auch keine coronatypischen Symptome, wie Husten oder Schnupfen, haben. Sollte dies der Fall sein, wird auch hier ein Test nötig. Das erklärt die Ministerpräsidentin damit, dass in Einzelfällen vorkommen kann, dass die Impfung nicht wirkt und so eine zusätzliche Absicherung notwendig ist.

Wie weise ich meine Impfung nach?

Damit kein negativer Test vorgewiesen werden muss, reicht es, den Impfausweis mit der Impfbescheinigung und den Personalausweis vorzuzeigen.

Wo gilt die Testpflicht?

Die Testpflicht gilt derzeit nahezu überall. Bei Friseuren, Beherbergungsstätten im Rahmen von Dienstreisen, aktuell zugelassenen Veranstaltungen, Fahrschulen, Flug- und Jagdschulen, Musik-und Kunstschulen, Zoos und Tierparks in Regionen mit einer Inzidenz über 100 und auch in Baumärkten. Auch in den Schulen, Krankenhäusern und Alten-und Pflegeheimen soll man künftig von der Testpflicht befreit werden können. Dazu soll es eine gesonderte Regelung der Sozialministerin geben.

