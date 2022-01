Rostock/Stralsund

Neustart ins Schuljahr: Die Schulen in MV haben am Montag einen Testmarathon hinter sich gebracht. Tausende Jungen und Mädchen mussten auf Covid-19 getestet werden – anders als bisher auch die geimpften und genesenen Kinder.

„Der Aufwand für uns ist schon enorm, aber es ist vernünftig bei uns angelaufen“, sagt Regina Landt, Schulleiterin an der Schule am Sund in Stralsund. Die Herausforderung ist: alle Kinder und Jugendlichen auch wirklich „zu erwischen“. Einige beginnen nicht zur ersten Stunde, die Zwölftklässler sitzen in wechselnden Kursen – und die Zehntklässler haben gerade Praktikum. Da den Überblick über die Listen zu behalten, ist eine Mammutaufgabe.

Tests an den Schulen kosten Unterrichtszeit

„Die Schüler im Praktikum mussten wir zudem schon vor Weihnachten mit Tests ausstatten, damit die Betriebe das nicht machen müssen“, sagte Landt. Sie sei froh, dass es überhaupt wieder Praktika gebe, im letzten Jahr sei das Schnupperarbeiten ausgefallen.

Die Sund-Schüler sind laut Schulleiterin am ersten Tag alle negativ gewesen. Eine ähnlich gute Quote hat auch das Innerstädtische Gymnasium (ISG) in Rostock am Montag erreicht. Mit 850 Schülern gehört es zu den größeren Einrichtungen im Land. Auch hier ist die „Testerei“ eine organisatorische Herausforderung. Lediglich ein Schüler musste nach positivem Schnelltest von den Eltern abgeholt werden.

Schulleiter Markus Riemer setzt ab Mittwoch wieder auf das Testen zu Hause: „Wir haben am ersten Tag alle in der Schule getestet, aber es nimmt einfach auch viel Unterrichtszeit weg. Bei uns hat es sich bewährt, dass zu Hause getestet wird. Das unterstützen auch die Eltern.“

Auch Reiseerklärungen müssen abgegeben werden

Vor dem ersten Schultag sei schon eine gewisse Anspannung da gewesen, weil keine richtige Vorbereitung durch die Weihnachtsferien möglich gewesen sei, aber die Schule habe den Tag gut gemeistert. Die Reiseerklärungen mussten von den Lehrern auch vollständig eingesammelt werden. Schließlich gelte es an den Schulen, die Regeln zu 100 Prozent zu erfüllen. Froh sei er indes über die hohe Impfquote von rund 95 Prozent bei den Lehrern.

Während im Einzelhandel Tests immer noch als Rarität gelten, können sich die Schulen über gute Ausstattung freuen. „Wir haben genug Tests bis zu den Winterferien“, sagt Schulleiterin Regina Landt. Das Ministerium würde diese organisieren und ausliefern. Auch ihr Rostocker Kollege Markus Riemer betont: „Die Versorgung läuft sehr gut. An Tests fehlt es uns nicht.“

Von Virginie Wolfram